Jey Uso avanza en el Torneo The Last Time is Now tras vencer a Rusev

El Torneo The Last Time is Now presentó un choque determinante entre Jey Uso y Rusev, un combate marcado por la potencia física del búlgaro y la capacidad de resistencia del samoano, quien buscaba mantenerse con vida dentro de la competencia.

Rusev inició con un dominio aplastante, arrinconando a Jey en las cuerdas y castigándolo con una serie de ataques que incluyeron un suplex contundente y un uranage que dejó al samoano sin reacción. Cada intento de recuperación era neutralizado con fuerza bruta.

El búlgaro mantuvo la presión con un bear hug que prácticamente dejó sin aire a Uso. Sin embargo, Jey logró liberarse con cabezazos y golpes que finalmente lo llevaron a conectar un suicide dive al exterior, cambiando por completo el ritmo del combate.

► Momentos clave

El punto de quiebre llegó cuando Jey escapó del Accolade y alcanzó las cuerdas, acción que revitalizó su ofensiva. El cierre llegó cuando Rusev, frustrado, buscó un Attitude Adjustment mientras gritaba “¡Esto es por ti, John!”. Uso esquivó la maniobra, evadió una superkick y sorprendió con una spear, seguida del Uso Splash que le otorgó la cuenta definitiva.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Jey Uso continúa avanzando en el Torneo The Last Time is Now, consolidando su impulso, buscando llegar a la lucha final contra John Cena.

Para Rusev, la derrota podría significar un golpe duro en su carrera, por lo que no buscará quien se lo hizo, sino quien se la pague.