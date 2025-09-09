Jey Uso ataca a traición a LA Knight de forma sorpresiva

El episodio de esta semana de Raw dejó una de las escenas más impactantes de la noche: Jey Uso atacó por sorpresa a LA Knight, confirmando las tensiones que ya se habían dejado ver entre ambos al inicio del programa.

En la primera parte del show, LA Knight había acudido al rescate de Jimmy y Jey Uso durante un enfrentamiento contra Bronson Reed y Bron Breakker. Sin embargo, Jey dejó claro que no estaba interesado en unir fuerzas con “The Megastar”, asegurando que no lo ayudaría más adelante en la velada.

Más tarde, en su lucha pactada, LA Knight dio batalla frente a Reed en un duro combate donde la intervención de Breakker resultó clave para que el australiano se llevara la victoria. Tras el triunfo de Reed, la dupla conocida como The Vision continuó atacando a Knight, hasta que Jimmy Uso apareció para intentar equilibrar las cosas. Jey se sumó al caos, pero lo que parecía un rescate terminó en traición.

WHAT!?! 😲 LA KNIGHT SAVED JEY USO AND JEY REPAID HIM WITH A SPEAR??? What is going on with him? pic.twitter.com/tyTh7Z7RiW — WWE (@WWE) September 9, 2025

Cuando LA Knight logró sacar a Reed y Breakker del ring con ayuda de Jimmy y le dio la mano, Jey sorprendió a todos al ejecutar una spear sobre Knight, dejando en shock tanto al público como a su propio hermano. Jimmy cuestionó a Jey por su decisión, pero éste mostró total frialdad y cero arrepentimiento. La emisión cerró con LA Knight tendido en la lona y la tensión en su punto más alto entre los samoanos y “The Megastar”.