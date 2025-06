Jey Uso apoyará a Gunther contra Goldberg

El 12 de julio, WWE Saturday Night’s Main Event verá a Gunther exponiendo ante Goldberg el Campeonato Mundial de Peso Completo que recuperó de manos de Jey Uso.

► Quiere la revancha

Por ello (y por toda su rivalidad) sorprende que el «Main Event» diga que estará apoyando a «The Ring General» contra el miembro del Salón de la Fama en el evento especial:

Tengo que ir con Gunther. Porque ahora mismo, Gunther es el mejor, ¿cierto? Vamos de un lado a otro. Tengo respeto por Gunther. Nunca me he enfrentado a Goldberg en el ring. Así que mis respetos para Gunther. Quiero que Gunther gane, quiero que Gunther consiga Saturday Night’s Main Event para poder tener una revancha más con él. Tengo que derribar ese muro para poder alcanzar mi siguiente nivel.”

Una revancha que Jey podría conseguir en SummerSlam si derrota a Cody Rhodes en Monday Night RAW el 23 de junio y luego a Randy Orton en Night of Champions el 28 de junio en la final del torneo King of the Ring.