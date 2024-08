Jey Uso analiza su enfoque en su carrera individual

Desde que dejó The Bloodline el año pasado, y tras permanecer varios años ligado a su hermano Jimmy, Jey Uso ha cambiado ampliamente su enfoque hacia metas centradas en lo individual, como ganar el Campeonato Intercontinental y el Campeonato Mundial Peso Completo WWE, aunque no se le han dado los resultados favorables; sin embargo, ha ganado una enorme popularidad durnate los últimos meses tras quitarse la etiqueta de «luchador de equipo».

► Jey Uso quiere seguir trabajando a nivel individual

Si bien su carrera individual aún no le ha generado ningún título como sí lo obtuvo a nivel de parejas, Jey Uso afirmó en el reciente Busted Open Radio que su confianza continúa creciendo semana a semana, a pesar de no tener a su hermano Jimmy a su lado de forma regular. Aún así, Jey afirmó su preferencia de continuar trabajando a nivel individual.

«Siempre pensé que me apoyaría en mi hermano. Siempre pensé que seríamos el mejor equipo. Nunca tuve visiones de separarnos. Nunca pensé que mi carrera se elevaría. Pensé que Bloodline estaba donde estaba, y ahora, simplemente me transformé en mi propio personaje. Y como dije, todo está funcionando … Estoy allí todas las semanas y mi confianza aumenta cada semana. Estoy yendo a shows no televisados, estamos yendo a todas las giras. Así que estoy haciendo mis repeticiones con seguridad».

«Si pudiera ser honesto ahora mismo, me gustaría continuar en mi camino como individual en este momento. Mi hermano y yo ya somos el mejor equipo en la historia de la WWE en este momento. Eso está marcado».

Actualmente, Jey Uso sigue apareciendo con regularidad en Monday Night Raw, mientras que su hermano Jimmy continúa ausente de la televisión de la WWE desde que fue expulsado de The Bloodline en el pasado mes de abril.