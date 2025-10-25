Je’Von Evans y Leon Slater superan a Mr. Iguana y La Parka en NXT Halloween Havoc

Los representantes de México, Mr. Iguana y La Parka, aceptaron el reto abierto de los luchadores de NXT, Je’Von Evans y Leon Slater, ofreciendo un combate lleno de emoción, vuelos espectaculares y momentos de gran técnica, aunque finalmente cayeron ante los visitantes.

Desde el inicio, La Parka y Evans protagonizaron un intercambio de llaves y golpes que puso de pie al público. Los relevos trajeron velocidad al combate, con Mr. Iguana y Slater moviéndose con agilidad y carisma, en una secuencia que arrancó los cánticos de “¡Iguana, Iguana!” y “¡NXT, NXT!” del público presente.

La acción se intensificó con vuelos de los mexicanos: Mr. Iguana y La Parka se lanzaron sobre sus rivales con tope y moonsault, respectivamente, mostrando su estilo arriesgado. Evans y Slater respondieron con poder y coordinación, aplicando su ofensiva en conjunto para castigar a los representantes nacionales.

Mr. Iguana utilizó su inseparable Yesca para distraer a los oponentes, pero Slater sorprendió con un impresionante tope por encima del poste.

La lucha alcanzó su clímax cuando Mr. Iguana utilizó a La Yesca para frenar el 450 de Slater, permitiendo a La Parka aplicar su finisher. Sin embargo, Je’Von Evans interrumpió la cuenta y tras un intercambio aéreo, Slater remató a Iguana con una Swanton 450 para asegurar el triunfo. Los fans reconocieron a ambos equipos con una ovación de pie.

¿Qué pasará ahora?

El desempeño de Mr. Iguana y La Parka refuerza la conexión entre AAA y NXT, abriendo la puerta a futuros encuentros internacionales. Mientras tanto, Evans y Slater mostraron gran calidad en el ring mostrando porque están escalando cada vez más en NXT.