Je’Von Evans y el Original Grande Americano, vencieron a Rayo y Bravo

Los Americanos volvieron a luchar juntos y ahora para Je’Von Evans; sin embargo, decidió tener como compañero a alguiene inesperado: el Original Grande Americano.

Bravo y Rayo, quienes estuvieron acompañados por El Grande Americano. Quien se mostró bastane molesto por la intevención de su contraparte en el último evento de AAA, robandose su pase a Rey de Reyes.

Desde los primeros segundos, Evans dejó claro que su velocidad sería un factor determinante. Con una sorprendente agilidad, neutralizó a Rayo con un dropkick y posteriormente lo castigó con un cutter antes de que Bravo entrara en acción para equilibrar la balanza.

Los Americanos no tardaron en responder. Tras sacar a Evans del ring, aprovecharon la distracción para atacarlo con un sliding dropkick. Sin embargo, la celebración fue breve, pues el Original Grande Americano irrumpió con un doble diving clothesline que devolvió el control a su equipo.

► Evans resistió el castigo y cambió el rumbo

La estrategia de Los Americanos se centró en castigar a Evans. Lo atraparon para golpearlo contra el poste y se turnaron para debilitarlo. Bravo intentó rematarlo desde lo alto del esquinero, pero Evans reaccionó a tiempo con una patada que le permitió escapar y dar el relevo.

Con el cambio, el Original Grande Americano entró encendido y ejecutó un doble german suplex que levantó a los aficionados. Después atrapó a Rayo con un Ankle Lock, obligándolo a escapar desesperadamente para buscar a Bravo.

► Momentos claves

El cierre fue un auténtico desorden. Evans volvió al combate mientras El Grande Americano empujaba a su rival enmascarado desde el esquinero. Evans conectó un OG Cutter sobre Bravo y se lanzó con un tope sobre Rayo, dejando el camino libre para que el Original Grande Americano sentenciara con un con un cabezazo desde el esquinero.

► ¿Qué pasará ahora?

La historia no terminó con la campana. Molesto por la derrota, El Grande Americano atacó al Original Grande Americano e intentó quitarle la máscara, pero no lo consiguió. El conflicto entre ambos podría escalar rápidamente, dejando abierta la puerta a un combate entre ambas versiones de este personaje.