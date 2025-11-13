Je’Von Evans, y Axiom llegan a AAA para buscar el Campeonato Latinoamericano

AAA prepara una batalla muy interesante en el Gimnasio Juan de la Barrera, donde tres estilos distintos se encontrarán en busca de una oportunidad por el Campeonato Crucero que actualmente ostenta Laredo Kid.

El próximo 22 de noviembre, el cuadrilátero del recinto capitalino será escenario de un combate especial entre tres representantes de distintas marcas: Octagón Jr. por parte de AAA, el integrante de SmackDown Axiom y el joven talento de NXT, Je’Von Evans. El ganador de esta triple amenaza se convertirá en el próximo retador oficial al título Crucero, en poder de Laredo Kid.

Este enfrentamiento promete dinamismo, vuelos y una mezcla de estilos pocas veces vista en la lucha libre moderna, con la participación de talentos de México, Estados Unidos y el Reino Unido en un solo ring.

► WWE se lleva los campeonatos de AAA

Actualmente, dos campeonatos de AAA se encuentran en manos de luchadores de WWE, lo que demuestra el alcance global de la empresa mexicana. El Megacampeonato sigue en poder de Dominik Mysterio, mientras que el Campeonato de Parejas Mixtas pertenece a Ethan Page y Chelsea Green.

Además, el propio Ethan Page ha dejado en claro su deseo de aumentar su dominio en México, al apuntar directamente hacia el Campeonato Latinoamericano, actualmente defendido por el Hijo de Dr. Wagner Jr.

Los luchadores de WWE y AAA han estado chocando desde la adquisición de la empresa mexicana por la estadounidense y este será un duelo más de esos cruces.