Je’Von Evans vence a Kofi Kingston en Raw

Je’Von Evans superó a Kofi Kingston en un duelo dinámico que incluyó múltiples distracciones en ringside y la intervención directa del artista Offset.

Je’Von Evans, acompañado por Offset, se enfrentó a Kofi Kingston, quien contó con el respaldo de Xavier Woods y Grayson Waller. Desde el inicio quedó claro que no sería un combate limpio.

Ambos comenzaron forcejeando e intercambiando controles al brazo. Kofi abofeteó a Evans, pero este respondió con una superkick que casi le da la victoria. Je’Von expulsó a Kingston del ring, aunque Waller subió al apron para distraerlo. Evans intentó volar hacia afuera, pero Kofi escapó hasta la parte alta de la rampa antes de regresar al combate.

Kingston tomó el control enviando a Je’Von fuera del ring y conectando una patada desde el apron. Después castigó su cabeza contra la mesa de comentaristas y lo devolvió al cuadrilátero para una serie de patadas y un corner dropkick que se quedó en cuenta de dos.

Je’Von buscó un moonsault, pero Kingston lo esquivó, provocando que el joven se lastimara la rodilla al caer. Kofi aprovechó para aplicar un SOS que no fue suficiente. Evans respondió con una patada en salto desde las cuerdas que envió a Kingston a ringside, donde lo impactó con un tope.

De regreso en el ring, Waller intervino y dejó servido a Evans para un legdrop de Kofi que estuvo cerca del triunfo. Offset reaccionó encarando a Waller y lanzándolo sobre la mesa de comentaristas, mientras Woods discutía con el rapero. La distracción fue fatal para Kingston.

► Momentos Clave

Con Kofi pendiente del altercado en ringside, Je’Von Evans lo sorprendió en el centro del ring con un certero OG Cutter que selló la cuenta de tres.

► Qué pasará ahora

Je’Von dio un paso más en su carrera dentro de WWE y tras este combate parece un relevo generacional, ya que ambos luchadores tienen estilos muy similares.