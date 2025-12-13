Je’Von Evans supera a The Miz en SmackDown: ¿El futuro de WWE?

Enfrentando a un veterano determinado a arruinar su momento, Je’Von Evans demostró por qué es parte del futuro de WWE al derrotar a The Miz en una lucha vibrante.

La tensión se gestó horas antes, cuando The Miz, frustrado por no tener un lugar en el show de retiro de John Cena, retó a Evans con una amenaza clara: «Voy a lesionarte para que no luches mañana, ni siquiera habías nacido cuando Cena era campeón». El desafío estaba planteado: experiencia y rencor contra juventud y oportunidad.

► Momentos clave

Evans desplegó su arsenal aéreo desde el inicio, con varios lances, patadas voladoras y un espectacular Asai Moonsault que mantuvo a Miz a la defensiva. Sin embargo, la astucia del veterano no tardó en aparecer; un rodillazo bien colocado y un envío brutal de Evans contra el poste del ring mostraron su lado despiadado.

The Miz, en un claro gesto de burla hacia el legado que Evans celebra, intentó apropiarse de la historia. Azotó a su rival y luego conectó el Five Knuckle Shuffle, el movimiento característico de John Cena. Al buscar el remate con un Ajuste de Actitud, parecía que la narrativa del veterano triunfaría.

Pero Evans, representando a la nueva generación, se negó a caer. Cayó de pie del movimiento, desató una ráfaga de patadas y conectó una plancha. En el clímax, cuando Miz intentó atraparlo en el aire, Evans se revolvió con una rodada a espaldas que casi le da la victoria. Inmediatamente después, impulsándose hasta la tercera cuerda, aplicó Cutter que selló la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con este triunfo, Je’Von Evans le calló la boca al Miz, un excampeón mundial. utilizando la velocidad y la innovación que definen a su generación, enviando un mensaje contundente: el futuro está aquí, y está listo.