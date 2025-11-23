Je’Von Evans se gana la oportunidad por el Campeonato Crucero AAA

La Arena recibió un choque donde la división crucero mostró todo su repertorio. Con Laredo Kid, atento a cada detalle, donde Je’Von Evans, Axiom y Octagón Jr sabían que no bastaba con ganar: había que impresionar al campeón.

El combate comenzó con un ritmo frenético. Axiom buscó desde temprano imponer su estilo y brillar en territorio mexicano, ejecutando maniobras aéreas que encendieron al público, incluido un mortal hacia afuera del ring que lo colocó momentáneamente en ventaja.

Octagón Jr. defendió el honor local con su característico vuelo y Je’Von Evans mezcló agilidad y potencia, manteniendo a sus rivales siempre a la defensiva. Las alianzas fueron inexistentes: cada uno peleó únicamente por su causa, generando un choque de tres estilos y tres nacionalidades sin pausa ni tregua.

► Momento Clave

El momento clave llegó cuando Axiom parecía cerrar el combate, pero Je’Von irrumpió con precisión brutal: primero conectó un rodillazo sobre Octagón Jr. para sacarlo de la ecuación y enseguida remató con dos Cutters consecutivos sobre Axiom, asegurando la cuenta de tres y convirtiéndose en el retador oficial al Campeonato Crucero AAA.

► ¿Qué pasará ahora?

Je’Von Evans dejó claro que llega con fuerza y determinación a su duelo con Laredo Kid, quien observó todo desde unos metros de distancia. Sin embargo, falta conocer a un segundo retador para ver una lucha de tres esquinas por el título.