Je’Von Evans se convierte en retador número uno al campeonato de NXT

Je’Von Evans logró lo impensado y se convirtió en el retador número uno al Campeonato de NXT, luego de derrotar al actual campeón mundial de TNA Wrestling, Trick Williams, en una lucha que mantuvo al público al filo de la butaca.

El combate, celebrado como parte de la cartelera rumbo a NXT Heatwave, tuvo de todo: fuerza, agilidad, drama y hasta un final con tintes de sorpresa. Desde el inicio, Trick impuso su poder físico con movimientos contundentes como powerslams, suplexes y su característico Trick Shot, con los que parecía tener la victoria asegurada. Sin embargo, Evans resistió con valentía, mostrando velocidad y recursos aéreos para mantenerse con vida.

Uno de los momentos más espectaculares de la noche llegó cuando Williams empujó a Evans desde la cuerda superior contra la mesa de comentaristas, desatando la ovación del público, que coreó con fuerza. Aun así, Je’Von consiguió regresar al ring justo antes de la cuenta de diez, demostrando que no estaba dispuesto a rendirse.

La recta final fue un intercambio de ataques sin tregua. Evans parecía derribar a su rival con un frog splash y un handspring enziguri, pero Williams respondía con igual dureza, llegando a ejecutar un Death Valley Driver que casi le daba el triunfo.

Cuando Trick buscaba liquidar el combate con otro Trick Shot, apareció desde uno de los palcos Mike Santana, quien lo distrajo con un gesto burlón. Esa mínima distracción fue aprovechada por Evans, que conectó fuertes castigos para definir el combate.

Je’Von Evans got murdered throughout the entire match and still won. Thats crazy. What an amazing match. Je’Von winning the NXT title at Heatwave #WWENXT pic.twitter.com/H3XkLoJ0bO — Generation (@GEnErationalll) August 20, 2025

Con este triunfo, Je’Von Evans se ganó el derecho de enfrentar al campeón Oba Femi en NXT Heatwave, en lo que promete ser otro choque explosivo.