Je’Von Evans revela quién ha estado preparándolo en WWE

Je’von Evans está apenas comenzando su carrera en la WWE, pero esta ha ido en ascenso tras tener varias presentaciones espectaculares, e incluso se dirige hacia su primer WrestleMania, donde participará en una lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental.

► Je’Von Evans se ha destacado en el inicio de su carrera

Aunque Je’von Evans aún está al comienzo de su trayectoria en la WWE, ya recibe consejos de una de las mentes más brillantes del negocio: Paul Heyman, ya que durante una aparición reciente en Bootleg Kev, la conversación giró en torno a la legendaria reputación de Heyman como mánager y narrador y el Joven OG no dudó en confirmar que Heyman ha sido una fuente importante de consejos y que lo busca activamente siempre que puede.

“Oh, ya empezó. Sí. Oh, ya empezó. Y voy a él. Le pido consejo, ¿sabes? Me da mucha visibilidad, hermano. Me da consejos valiosos, ¿sabes?, esos en los que nadie piensa. Son las pequeñas cosas, la narrativa. Siempre me da mucha visibilidad, ¿sabes? Ojalá se convierta en un buen tipo, un buen manager, y consigamos algo que funcione.”

Para un talento emergente como Evans, poder recibir consejos de Pau Heyman podría ser una de sus mayores ventajas de cara al futuro, aunque no es el único que le ha ayudado, ya que en el pasado también confesó que John Cena lo ha estado ayudando con varios consejos que le permitan pulir su desempeño en el ring.