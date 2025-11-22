Je’Von Evans recuerda su combate contra Randy Orton

En octubre del año pasado, el joven Je’Von Evans cumplió su sueño personal de lucha contra uno de los luchadores más laureados de la compañía, Randy Orton, en el especial de estreno de NXT en la cadena CW. «The Viper» salió vencedor en dicho combate, pero el joven OG causó muy buena impresión y se ganó el respeto del veterano.

► Je’Von Evans enfrentó a uno de sus rivales soñados

Sobre el combate soñado que Je’Von Evans sostuvo ante Randy Orton, el joven luchador dijo en pantallas que se enteró de la misma tres semanas antes. Sin embargo, durante una entrevista reciente en «The Ringer Wrestling Show», el joven OG admitió haber sospechado de este combate mucho antes.

«Fue una oportunidad increíble. Primero, no me dijeron que lucharía contra Randy. Simplemente usé las pistas del contexto. Así que hablé con el guionista y le pregunté: ‘¿Salgo en el programa de Saint Louis?’. Me respondió: ‘Sí, estamos preparando algo, pero te avisaremos’. Bueno, genial, da igual. Esa misma semana, Randy Orton me siguió en Instagram de la nada. Pensé: «Vale, genial. Randy Orton me acaba de seguir, pero ¿por qué me seguiría? ¿Cuál es el propósito?».

«La semana antes del combate, estaba tranquilo, a punto de salir, y alguien me dijo: ‘Oye, Je’Von, ¿miraste tu teléfono?’. Le dije: ‘No’. Dijeron: ‘Ah’, y se fueron. Le dije: ‘Tranquilo, tío’, pero después de eso, algo pasó. Lo anunciaron justo después del combate con No Quarter Catch Crew. Pensé: «Bueno, ya lo sabía».

Durante el combate, Randy Orton supo guiar a Je’Von Evans de buena manera antes de derribarlo con un RKO para llevarse la victoria, tras lo cual lo ayudó a ponerse de pie por segunda vez para mostrarle respeto y tranquilidad.