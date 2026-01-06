Je’Von Evans es oficialmente parte de WWE Raw

Je'Von Evans y Adam Pearce WWE Raw 5 enero 2026

Esta noche, en la más reciente edición de WWE Raw, y luego de semanas desde que se rumorara su salida de NXT, ocurrió lo inesperado: Je’Von Evans se decidió por firmar contrato para ser luchador exclusivo de Raw.

El Gerente General de la marca roja, Adam Pearce, dijo que recientemente habíamos estado viendo en Raw y SmackDown nuevas caras, pero que no podía estar más emocionado por la presencia de este hombre.

► Así fue la firma de Je’Vons Evans con WWE Raw

Entonces, se mostró un video con algunos de los mejores momentos y movidas en el ring de Je’Von Evans, quien luego apareció.

Pearce le dijo a Evans que es uno de los prospectos más emocionantes en WWE y que lo mandó a llamar a Brooklyn, para ofrecerle un contrato con WWE Raw. Evans le agradeció y de inmediato firmó el contrato.

