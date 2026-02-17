Je’Von Evans, más que listo para Elimination Chamber 2026

Anoche en Raw, vimos cómo, de manera muy sorpresiva, el joven y talentoso luchador, Je’Von Evans, logró vencer a Gunther y al Megacampeón AAA y Campeón Intercontinental WWE, Dominik Mysterio.

► Je’Von Evans está listo para su primera Cámara de la Eliminación

Con su victoria, Evans logró clasificar a la lucha de Elimination Chamber 2026. Y tras el combate, se mostró bastante emocionado, pues dejó este mensaje para los fans a través de un video captado en ringside y subido a las redes sociales oficiales de la empresa:

“¡Hey! ¡Tenemos victoria esta noche! En Elimination Chamber… ¡Va a ser lo mismo! ¡Gran triunfo! ¡Gran emoción! ¡Gran diversión y bien explosivo y con rebote! ¡Así de simple! ¡Yerrr!”

Elimination Chamber 2026 se realizará el sábado 28 de febrero de 2026, desde el United Center en Rosemont – Chicago, Illinois.