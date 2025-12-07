NXT Deadline: Je’Von Evans es el ganador del Iron Survivor Challenge

En una lucha de 25 minutos que combinó estrategia y caos, Je’Von Evans emergió triunfante del Iron Survivor Challenge varonil, asegurándose su oportunidad por el Campeonato NXT al anotar el punto decisivo.

El combate inició con un despliegue de velocidad y técnica pura entre Je’Von Evans y Leon Slater, quienes se conocen a la perfección. Fue Evans quien dibujó primero en el marcador, atrapando a Slater con una enredadera para sumar el primer punto.

► Momentos clave

La entrada de Myles Borne a los cinco minutos cambió el ritmo, añadiendo potencia bruta a la ecuación. Sin embargo, fue la llegada de Dion Lennox (a los 10 minutos) la que realmente desató la guerra, con el miembro de Darkstate dominando y sumando su primer punto tras azotar a Je’Von.

Joe Hendry hizo su entrada a los 15 minutos, repartiendo suplex y logrando su punto tras bloquear un movimiento de Borne. En los minutos siguientes, el marcador se volvió un estira y afloja: Leon Slater se anotó un punto con un espectacular plancha de 450 grados sobre Hendry, mientras que Evans, Borne, Lennox y Hendry mantuvieron una tensa paridad, todos con un solo punto a falta de apenas cuatro minutos.

El caos se apoderó del ring en la recta final. Con el réferi accidentalmente noqueado por Dion Lennox, los cinco luchadores se entregaron a una sucesión frenética de maniobras de alto riesgo. Hendry y Slater se eliminaron mutuamente del combate en un choque en el exterior, mientras dentro del ring, Myles Borne aplicó desnucadora a

Sin embargo, en un último aliento de astucia y resistencia, Evans no solo se liberó del agarre de Borne, sino que logró amarrarlo a espaldas planas, consiguiendo el toque de espaldas que le dio su segundo punto justo antes de que el reloj marcara los 25 minutos.

► ¿Y ahora qué?

Con este triunfo, Je’Von Evans ganó la prestigiosa distinción de Iron Survivor y se posicionó como el retador al Campeonato NXT. Sin embargo, no acababa de celebrar cuando fue atacado por Tony D’Angelo, quien regresó después de varios meses. Incluso el Campeón NXT, Oba Femi, reaccionó impactado.

Oba Femi looks like he’s seen a ghost… Tony D’Angelo is back!!! 🤯 pic.twitter.com/Eef3nEdJug — WWE (@WWE) December 7, 2025