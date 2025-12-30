Je’Von Evans habla sobre su repentino éxito en WWE

La Superestrella de NXT, Je’Von Evans, ha sido considerado la próxima gran promesa de la WWE, especialmente por su estilo de lucha, teniendo oportunidades de lucirse no solo en la referida marca, sino también en AAA, RAW o SmackDown. Sin embargo, siente que puede dar mucho más, e incluso en las luchas decisivas (con títulos en juego) no ha podido dar el siguiente paso.

► Je’Von Evans ha deslumbrado al Universo WWE

Je’Von Evans comentó durante una aparición en el podcast «Battleground», que se ha convertido en la «nueva estrella» de la lucha libre, pero expresó que aún busca el equilibrio y se divierte compitiendo. El «Joven OG» también habló sobre la oportunidad que tuvo de luchar en el reciente Saturday Night’s Main Event, que fue la última noche de John Cena como luchador.

«Siempre siento que tengo un resentimiento, ¿sabes? Porque siempre tengo algo que demostrar, ¿sabes?… sobre todo sabiendo que hay mucha gente apoyándome. Siempre lo tengo en la cima, pero realmente no me molesta; no me afecta.«

«Recuerdo escuchar mi música (en Saturday Night’s Main Event), salir y… el montaje era una locura, la entrada era una locura, y salí y vi al público y a todos de buen humor, con buena energía. Y luego, por supuesto, estar en el ring con Leon y ver a AJ Styles y Dragon Lee bajar… Fue una sensación increíble, ¿sabes? ¿Pero cuando sonó la campana? Teníamos que hacer lo que teníamos que hacer».

Je’Von Evans tiene previsto un combate contra Ricky Saints este martes en el episodio de NXT, y tras los recientes eventos ocurridos en Raw y SmackDown, parece que será cuestión de tiempo para que veamos al joven luchador en el elenco principal.