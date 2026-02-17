Je’Von Evans vence a Dominik y Gunther para ir a Elimination Chamber

Un lugar más se llenó para Elimination Chamber donde Gunther llegó como amplio favorito para enfrentar al joven Je’Von Evans y Dominik Mysterio, buscando un puesto para este combate.

Dom abandonó el ring apenas sonó la campana, evitando el contacto directo mientras Gunther invitaba a su rival a regresar. El austríaco optó por concentrarse en Je’Von Evans, a quien llevó a la lona antes de intentar ir tras Dominik, que nuevamente optó por escapar.

Mysterio reapareció para atacar a Evans e incluso propuso una alianza a Gunther, pero “The Ring General” la rechazó sin dudar. Gunther atrapó al joven luchador en un Single Boston Crab, aunque Dominik intervino con una patada para romper la llave, dejando claro que aprovecharía cualquier oportunidad.

Gunther tomó el control expulsando a Dominik del ring y lanzándolo repetidamente contra la barrera del público. Cuando parecía tener todo bajo control, Evans se lanzó con un espectacular tope por encima del poste cercano para derribarlo. Mientras tanto, Dominik intentó inclinar la balanza al tomar el martillo del encargado de la campana y colocarlo sobre las escaleras metálicas.

Mysterio dominó por varios minutos, castigando a Evans en la esquina e intentando preparar el 619. Gunther lo evitó desde el apron, pero Je’Von respondió con una superkick al austríaco y un tornado kick sobre Dominik para recuperar terreno.

El combate subió de intensidad cuando Gunther reapareció con su poder habitual: sleeperhold, chops demoledores y una doble powerbomb que estuvo a punto de terminar la contienda.

► Momentos claves

Gunther bloqueó un OG Cutter y atrapó a Evans en un Gojira Clutch, pero Dominik interrumpió con un frog splash. La pelea se trasladó a ringside, donde el enmascarado intentó usar el martillo… hasta que Dragon Lee apareció de la nada para golpear a Gunther con la campana del timekeeper.

Dominik conectó el 619 sobre Evans, pero falló el frog splash. Je’Von no perdonó: aplicó un certero OG Cutter para lograr la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Je’Von Evans llega a Elimination Chamber con un impulso enorme tras derrotar a dos rivales que lucían favoritos. Además, recientemente llegó de NXT y ya tiene asegurado un combate bastante importante.