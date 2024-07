Je’Von Evans derrota a un descontrolado Brooks Jensen

En una lucha mano a mano, Je’Von Evans se enfrentó al polémico Brooks Jensen, con el objetivo de demostrar por qué ha conseguido una oportunidad titular y mantenerse en los primeros puestos.

Jensen, por su parte, ha generado controversia debido a sus apariciones inesperadas y ataques sin razón a otros luchadores, lo que llevó a Josh Briggs a intervenir ante la directiva de NXT.

La lucha comenzó a gran velocidad con Evans tomando el control gracias a sus rápidos golpes contra un rival bastante peligroso. Sin embargo, cuando mejor lucía, Evans falló un ataque y Jensen lo atacó con todo, incluso fuera del ring.

