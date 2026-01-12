Je’Von Evans supera a Bravo Americano y vuelve a desafiar a Los Americanos

Je’Von Evans volvió a chocar con los Americanos, un choque que volvió a poner a prueba al joven talento frente a la experiencia y la ventaja numérica de sus rivales. Con el orgullo en juego, Evans sabía que cualquier descuido podía costarle caro.

Desde antes de sonar la campana quedó claro que Bravo Americano no pelearía solo. Acompañado por sus aliados, el enmascarado buscó imponer condiciones con trampas y distracciones, obligando a Evans a luchar no solo contra su oponente, sino contra todo el entorno.

El combate inició con una fase de estudio hasta que Bravo engañó a Je’Von Evans con un falso apretón de manos. Evans respondió con velocidad, pero la distracción de Rayo Americano permitió que El Grande Americano interviniera ilegalmente, dando ventaja a Bravo.

Bravo castigó con un backbreaker y un headlock, aunque Evans logró liberarse y llevar la pelea a ringside, conectando un tope que cambió el ritmo. De regreso al ring, Je’Von estuvo cerca de la victoria tras un running knee strike, pero Bravo resistió y respondió con un Airplane Slam.

► Momentos claves

En el momento decisivo, Evans alcanzó a Bravo en el esquinero para ejecutar un spanish fly, seguido de un preciso OG Cutter que selló la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Los Americanos intentaron cobrar revancha atacando a Evans, quien logró escapar de la emboscada con un espectacular salto rumbo a la rampa. El mensaje fue claro: Je’Von Evans no solo puede vencerlos uno a uno, sino que también está listo para seguir enfrentando al grupo completo.