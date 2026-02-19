Je’Von Evans aún recibe consejos de John Cena

John Cena se retiró en el pasado mes de diciembre tras 23 años de carrera, y ha dejado un legado imborrable en la lucha libre, convirtiéndose en el ejemplo para muchos. El 17 veces campeón mundial no ha tenido reparos en retribuir a los jóvenes talentos de la industria de la lucha libre, elogiando públicamente a las estrellas del sistema de desarrollo de la WWE y visitando ocasionalmente el Performance Center de la compañía en Orlando, Florida, para aconsejar a los luchadores de «WWE NXT»

► John Cena sigue siendo el ejemplo de muchos luchadores

En la reciente edición del «Battleground Podcast», Je’Von Evans afirmó que todavía reciebe retroalimentación en el ring por parte de John Cena, e incluso le envía mensajes de texto.

«Crecí viendo a Cena, lo cual probablemente sea una locura decirlo… es una locura saberlo ahora, y lo digo en casi todas las entrevistas, pero las leyendas con las que he tenido contacto, ahora puedo contactarlas cuando quiera, y ahora que he conectado con Cena, nos hemos estado enviando mensajes y me da consejos sobre la lucha libre, sobre la vida, todo eso. Significa muchísimo. De ser fan a ser colega y aprender de la historia. Es una locura.»

Durante la fase final de su gira de retiro el año pasado, John Cena decidió usar su última noche también para impulsar a las jóvenes estrellas de la compañía. Así, aparte del ya conocido combate entre Cena y Gunther, los demás contaron con estrellas de NXT en su cartel, incluyendo a Je’Von Evans, quien formó equipo con Leon Slater para enfrentarse a AJ Styles y Dragon Lee. Eventualmente, el Joven OG fue ascendido al elenco principal de WWE, donde continúa brillando de la misma manera que lo hiciera en NXT.