Je’Von Evans abandona lucha con el Grande Americano por lesión

El Grande Americano, acompañado por Bravo Americano y Rayo Americano, se enfrentó a Je’Von Evans en un combate individual donde el enmascarado buscaba darle una dolorosa derrota al recién llegado a Raw.

Desde el arranque, El Grande Americano intentó imponer condiciones acorralando a su rival en los esquineros, pero Evans respondió con velocidad y agilidad, logrando sorprenderlo con un dropkick que lo mandó a la lona. Sin embargo, las distracciones constantes de Bravo Americano permitieron que El Grande retomara el control con un enzuigiri, seguido de la expulsión de Evans del ring.

Je’Von logró recuperarse momentáneamente con una superkick y evitó los embates de Bravo y Rayo Americano en ringside. De regreso al cuadrilátero, conectó varios ataques a su rival; sin embargo, quedó herido.

► Momentos claves

Mientras Evans era atendido en uno de los esquineros, el castigo previo comenzó a pasar factura. Tras varios minutos de revisión, la referee determinó que Je’Von no estaba en condiciones de continuar, decretando el final del combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Je’Von Evans sufrió una dolorosa derrota, pues no fue en el centro del ring, sino por una lesión que habrá que saber la gravedad del mismo para saber cuánto tiempo estará fuera de acción.

Por su parte el Grande Americano se lleva una gran victoria para su récord, esto después de fallar en AAA ante el Hijo del Vikingo, el triunfo sin duda es algo importante.