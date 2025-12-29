Jesús Rodriguez entra en el MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Jesús Rodríguez luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Jesús Rodríguez es un competidor experimentado y astuto cuya carrera abarca cuadriláteros globales, desde las vibrantes arenas de lucha libre de México hasta los concurridos estadios de la India y más allá. Hombre refinado con un don para lo dramático, Rodríguez aporta astucia, agilidad y engaño estratégico en la lucha más grande e impredecible del año de MLW.

En Battle RIOT, donde cada segundo trae nuevos peligros y oportunidades, Rodríguez ve más que caos: ve un campo de batalla lleno de posibilidades. Dos competidores comienzan el combate. Cada 60 segundos, entra un nuevo combatiente. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. Sin descalificaciones, armas, ataques sorpresa y alianzas cambiantes forman parte de la lucha. Es el combate más grande y salvaje del año en MLW.

Rodríguez se ha forjado una reputación no solo como competidor, sino como un estratega, alguien que no juega el juego, sino que lo manipula. Conocido por su espectacularidad, su destreza atlética y su devastador salto mortal en espiral, Rodríguez combina el espectáculo con la estrategia en todo lo que hace.

Con una oportunidad futura garantizada por el Campeonato Mundial de MLW esperando al último combatiente en pie, Battle RIOT VIII le presenta a Rodríguez el escenario perfecto para aprovechar su inteligencia y atacar cuando sea el momento adecuado.

El 29 de enero en Kissimmee, cuando RIOT estalla en acción y 40 combatientes chocan en caos y carnicería, una cosa es segura: Jesús Rodríguez no solo está en la pelea. Está aquí para orquestarla.