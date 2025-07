Jessica Eye: “Volver nunca fue una opción, BKFC simplemente sucedió”

Como invitada relativamente reciente en Bare Knuckle Bowker , Jessica Eye habló sobre su primera victoria en combate sin guantes en BKFC Texas y cómo regresó a los deportes de combate tras su retiro de la UFC hace unos años.

Cuando se le preguntó inicialmente si todo en este debut a puño limpio se desarrolló según sus ideas preconcebidas o si hubo aspectos sorprendentes de su actuación en BKFC 76 , Jessica Eye dijo:

Un poco de ambas cosas, pero las vendas son una locura. Tan locas, que no se parecen en nada. Vaya [Pérez], el que corta, es genial, es absolutamente increíble y hace un trabajo excelente. Pero estoy deseando perfeccionar esa venda. Es genial, pero básicamente no fue nada. Era lo que esperaba, así que mantuve las manos súper cerradas casi toda la pelea. Casi toda. Solo tuve la mano abierta una vez [risas]. No sé. ¿Lo viste en la pelea? ¿Viste cuando la abofeteé?… Ni siquiera quise hacerlo. Ni siquiera quise que pasara. Ni siquiera sabía que, supongo, está permitido abofetear en algún nivel.

Cuando se le preguntó en tono de broma si esa era la manera de Eye de tantear el terreno para Power Slap, Eye respondió:

Ni de cerca. Si alguien me abofetea, quizá me moleste. Pero no, intentaba parar golpes y no cerré la mano a tiempo. Bueno, no, no fue a propósito, pero fue divertidísimo. Escuchar a Chris Lytle decir que yo, Stockton, la abofeteé, es divertidísimo.

Jessica Eye, ex aspirante al título de peso mosca de la UFC, parecía contenta con su regreso tras una derrota ante Maycee Barber, en medio de graves problemas de salud que le provocaron cambios significativos en su vida. Al hablar sobre los detalles de su trayectoria en los últimos años, que la han visto regresar sorprendentemente a los deportes de combate competitivos, Eye bromeó:

¡Dios mío, sí! En tres años han pasado tantas cosas. O sea, creo que al final se minimizó lo enferma que estaba por el parásito, ¿no? Me contagié en 2018 cuando peleé en Singapur. Me retiré en 2022, como un mes y medio antes de retirarme y tener mi última pelea contra Maycee [Barber], el parásito acababa de salir. Mi vida, mi cuerpo, necesitaba sanar. Han sucedido tantas cosas desde entonces. Sanación mental, sanación física, me mudé a Florida, creé un equipo que era realmente único para mí, y he tenido la suerte de haberlo hecho. Volver nunca fue una opción, simplemente sucedió. Recibí la llamada y me pareció lo correcto. Quería intentarlo y Mariya [Agapova] era buena. Creo que Mariya también va a tener mucho éxito en el boxeo sin guantes. No creo que la gente esté preparada ni siquiera para su tipo de experiencia. Es decir, todavía quedan pocas chicas de la UFC en el mundo del boxeo sin guantes .