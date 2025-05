Jessica Andrade presenta plan de retiro antes de UFC 315

Jessica Andrade ha presentado su plan de retiro cuando regrese al octágono en UFC 315.

Andrade se enfrentará a la canadiense Jasmine Jasudavicius en Montreal, Quebec, Canadá, el sábado. Es una pelea crucial en peso mosca, ya que la ganadora podría enfrentarse a una rival entre las cinco mejores y acercarse a una oportunidad por el título.

Jessica Andrade viene de una derrota ante Natalia Silva y busca volver a la senda de la victoria. Aunque solo tiene 33 años, ha peleado 39 veces como profesional. Dada su experiencia, muchos se preguntan cuánto tiempo le queda en el deporte.

Sin embargo, antes del UFC 315, Andrade afirma que planea pelear durante bastante tiempo, ya que quiere alcanzar las 40 peleas en el UFC. El UFC 315 marcará su pelea número 29, por lo que le quedan al menos 11 más después del sábado.

“Dije que pelearía mucho tiempo en esta organización, y creo que he cumplido mi promesa. En julio cumpliré 12 años en la UFC. Lo he pensado. Si piensas en una meta, pensé en hacer 40 peleas en la UFC; eso es lo que quiero lograr. La UFC me sigue llamando; llegaré a las 40 peleas y ese sería un buen momento para parar. Y con suerte, me gustaría hacer (la mayoría de las 40 peleas restantes) con un cinturón en la cintura”.