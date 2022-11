La situación laboral de los luchadores profesionales (ejemplo WWE) ha sido durante mucho tiempo un tema de conversación entre los aficionados. En lugar de ser empleados a tiempo completo para sus empresas particulares, y estar respaldados por un sindicato, los luchadores han sido considerados como contratistas independientes, lo que significa que la empresa con la que están contratados no les retiene los impuestos, pero tampoco paga las prestaciones sanitarias, la compensación por desempleo, la Seguridad Social o los impuestos de Medicare. El miembro del Salón de la Fama de WWE y ex gobernador de Minnesota, Jesse «The Body» Ventura, se ha opuesto durante mucho tiempo a que los luchadores sean considerados contratistas independientes, al contrario de lo que parece que hizo Hulk Hogan, que según Ventura, evitó el nacimiento de los sindicatos en la lucha profesional en general y en WWE en particular.

► Jesse Ventura contra Vince McMahon

Ventura habló de ello en un episodio de «The Steve Austin Show», diciendo:

«Vince [McMahon] tiene suerte de que no me haya presentado al Senado, porque si lo hubiera hecho, habría iniciado una investigación senatorial sobre por qué a los luchadores profesionales se les llama contratistas independientes cuando no lo son«.

En este tema, Ventura fue uno de los primeros defensores de la formación de un sindicato de luchadores, que intentó poner en marcha. Jesse «The Body» Ventura pudo afiliarse al Sindicato de Actores de Cine gracias a su papel en la película de Arnold Schwarzenegger «Depredador» y quería llevar eso a sus compañeros luchadores. Contó que se dirigió al vestuario antes de Wrestlemania II, señalando que no había ningún agente cerca y que «dio un discurso a los chicos», animando a sus compatriotas a negarse a seguir adelante sin la oportunidad de sindicalizarse.

«A la noche siguiente recibí una llamada de Vince que básicamente me amenazó con despedirme si volvía a sacar el tema y me leyó todo lo que yo había dicho palabra por palabra. Así que cuando volví a ver a Vince, le dije a su cara: ‘Vince, no volveré a sacar el tema del sindicato’. Le dije: ‘Si estos tipos son demasiado estúpidos para luchar por sus derechos, ahora tengo mi sindicato’«.

A día de hoy el tema sindical sigue siendo un tema delicado de para tocar dentro de WWE. A pesar de que han pasado 37 años desde aquella WrestleMania II de la que Ventura habla, nada ha cambiado, es más, en años recientes, la hoy estrella de AEW Saraya, conocida en WWE como Paige, tuvo más que palabras con la cúpula directiva ya que era una de las atletas más activas privada y públicamente en hablar de la necesidad de la formación de un sindicato de luchadores que luche por los derechos y las necesidades de estos talentos y atletas por encima de cualquier compañía se llame como se llame.

Parece que es un tema que no va a encontrar solución a corto plazo pero mientras tanto sirvan estas líneas para que no olvidemos un problema aún latente en el siglo XXI.