Jesse Ventura: «No odio a nadie, ni a Hulk Hogan»

Jesse «The Body» Ventura no ha hablado demasiado bien de Hulk Hogan últimamente. Lo acusó de causar su despido de WWE: «Cuando estaba en la lucha libre en los años 80, intenté formar un sindicato para los luchadores. Fue Hulk Hogan quien me saboteó. Hogan fue a Vince McMahon, me delató y, como resultado, perdí mi trabajo«. Dijo que quería una disculpa suya: “Cuando tienes a alguien tan narcisista como Donald Trump, no va a suceder hasta que escuche una disculpa de su parte. ¿De Hulk Hogan? Sí».

► No hay odio

Es interesante apuntar que ambos no tuvieron la ocasión de coincidir en Saturday Night’s Main Event puesto que «The Hulkster» estaba en UFC on ESPN: Covington vs. Buckley para acompañar a Colby Covington en su entrada al octágono. Su ausencia no fue debida a que Ventura puso como condición que Hogan no estuviera en el show -algo que seguramente no le habrían concedido- como él mismo aclara en una reciente entrevista en WFAN:

«Bueno, no, pero tienes que recordar, ¿de acuerdo? Lo de Hogan conmigo, no lo odio. No odio a nadie. Pero tienes que entender algo sobre de dónde vengo. Durante mis años más formativos, estuve bajo una influencia que creó, por falta de mejores términos, en muchos sentidos, un monstruo, y eso fue cuando era un Navy SEAL. Nunca hablé de eso, no hablo de eso. Pero en ese grupo, vivimos bajo un único principio, y esto responderá a tu pregunta: no nos enojamos. Nos vengamos. [Ríe] Si nos llaman, lo más probable es que alguien vaya a morir. Así es, y esa fue la vida que llevé durante seis años».

¿Qué te pareció el regreso de Jesse Ventura a WWE?

