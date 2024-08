Últimamente, hablamos del miembro del Salón de la Fama de WWE Jesse «The Body» Ventura debido a su reciente visita a la compañía –CM Punk compartió hace unos días la interacción que tuvieron– así como también a la información que conocimos sobre que estaba negociando con la misma un contrato de leyendas. Pero en esta ocasión nos vamos a cuando quiso formar un sindicato de luchadores, acerca de lo cual hablaba así en 2022:

«A la noche siguiente (de WrestleMania II) recibí una llamada de Vince que básicamente me amenazó con despedirme si volvía a sacar el tema y me leyó todo lo que yo había dicho palabra por palabra. Así que cuando volví a ver a Vince, le dije a su cara: ‘Vince, no volveré a sacar el tema del sindicato’. Le dije: ‘Si estos tipos son demasiado estúpidos para luchar por sus derechos, ahora tengo mi sindicato’«.

► Jesse Ventura acusa a Hulk Hogan

Entonces, el veterano ex gobernador de Minesota no mencionó a la leyenda viviente Hulk Hogan pero sí lo hizo recientemente -hablando en MSNBC de su aparición para apoyar a Donald Trump en la Convención Nacional Republicana– al acusarlo de delatar sus intenciones a Vince McMahon:

«No me sorprende, porque cuando estaba en la lucha libre en los años 80, intenté formar un sindicato para los luchadores. Fue Hulk Hogan quien me saboteó. Hogan fue a Vince McMahon, me delató y, como resultado, perdí mi trabajo. No me sorprende ver a Hogan alineado con los republicanos, ya que Hogan es muy anti-sindical. Aún no hay un sindicato en la lucha libre profesional. Esa fue la razón por la que intenté formarlo. Recuerdo que estaba en un ascensor y me encontré con Gene Upshaw, el gran guardia de los Oakland Raiders. Gene levantó el dedo y me dijo: ‘Ustedes deberían formar un sindicato.’ Intenté hacerlo, pero Hogan fue quien me delató a Vince McMahon, y como consecuencia, fui despedido y perdí mi trabajo.»

