Jesse Ventura: «Fui el primero que hizo que Vince McMahon…»

Las contribuciones de Jesse «The Body» Ventura a la WWE (y la lucha libre profesional) fueron numerosas: fue un heel de sobresaliente carisma y habilidades con el micrófono, una vez retirado debido a problemas de salud también se consolidó como un comentarista innovador (su dupla con Vince McMahon se considera una de las mejores de todos los tiempos), se convirtió además en uno de los primeros en dar el salto a Hollywood (apareciendo en películas como ‘Predator’ (1987) junto a Arnold Schwarzenegger), demandó exitosamente a la compañía sentando un precedente importante para los derechos de los luchadores, se hizo político, escritor, entrando de lleno a la cultura pop, y lo indujeron al Salón de la Fama…

► La mayor contribución

Dicho esto, ¿qué sería lo principal que aportó? Durante una reciente entrevista con Bill Simmons en The Bill Simmons Podcast, Jesse Ventura lo señaló:

«No tengo relación con él (McMahon). Realmente, nada. Cuando me incluyeron en el Salón de la Fama, me preguntaron cuál sentía que había sido mi mayor contribución a la lucha libre profesional. Creo que sorprendí a todos, y sé que irrité a Vince y Linda (McMahon), pero dije: ‘Creo que mi mayor contribución a la lucha libre fue el hecho de que fui el primer luchador en la historia que obligó a Vince McMahon a tratar con un representante o agente.’ (Hulk) Hogan nunca lo hizo. Hogan trataba directamente con Vince. Hogan tenía un agente de Hollywood. Yo fui el primero, y eso ocurrió gracias a ‘Predator.’ Vince me dijo que no podía hacerlo, así que renuncié. Me fui e hice ‘Predator,’ y mientras estaba en ‘Predator,’ Arnold (Schwarzenegger) me dijo: ‘En septiembre voy a hacer ‘Running Man, hay un papel perfecto para ti, ¿te gustaría hacerlo?’ Le dije, ‘¡Claro que sí!’ Negocié ‘Running Man’ primero, luego volví con Vince. ¿Sabes por qué? Eso te da dinero suficiente como para decirle: ‘Al diablo contigo, en otoño hago ‘Running Man. Estoy bien. Tengo otra película importante con Arnold.'»

¿Cómo valoras la carrera de Jesse «The Body» Ventura?