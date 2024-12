El miembro del Salón de la Fama de WWE Jesse «The Body» Ventura dudaba de que Cody Rhodes fuera hijo de verdad del «American Dream» Dusty Rhodes. Pero eso quedó resuelto a medida que fue conociendo más al actual Campeón Indiscutible.

► El hijo de Dusty Rhodes

Así lo explicaba el ex luchador y ex comentarista en Busted Open Radio:

«Tenía mis dudas sobre su linaje o no, pero ahora estoy seguro de ello por su estupidez. ¿Qué hizo Rhodes? Dejó que su ego se interpusiera el pasado viernes en SmackDown. Se mete con este chico Chad Gable y destroza el tobillo. Es probable que lo derroten mañana por la noche – Eso es estupidez. ¿Por qué dejó que su estúpido ego de Dusty Rhodes se interpusiera en su camino? Eso es algo que su viejo hubiera hecho«.

Embed from Getty Images

Ambos colaboraron desde la distancia en el reciente Saturday Night’s Main Event, evento donde Ventura hizo su regreso a WWE después de muchos años:

«El infierno se ha congelado porque nunca soñé que volvería a la WWE hasta que el infierno se congelara. Tenía un amigo, Glenn Frey de los Eagles, y recuerdo cuando los Eagles se separaron, pensaron: ‘Oh, esto se acabó. Nunca volveremos a escuchar otra canción de los Eagles, las diferencias son demasiado grandes, nunca podrán reconciliarse’. Y he aquí, Glenn se juntó de alguna manera con Don Henley, y de repente volvieron. Nunca creí en mis sueños más locos que volvería a hacer lucha libre… para mí es un círculo completo en mi carrera. No puedo volver a la Marina de los Estados Unidos, donde pasé mis primeros seis años… no puedo hacer eso porque hay límites de edad», comentó en The Bill Simmons Podcast.

Embed from Getty Images

Un retorno del que Eric Bischoff habla así en The Brand:

«Fue un poco raro. Sacamos a Jesse al inicio, y eso es increíble, absolutamente increíble. Pero, Dios mío, la primera vez que Jesse habló, estaba con guion. Y podías notar que Jesse estaba con guion. Jesse también estaba un poco nervioso al principio de ese primer segmento. Pero una vez que se metió en el programa, volvió a ser Jesse. Pero sí, podías notar que estaba un poco nervioso, incluso con guion al principio».