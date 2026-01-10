Jesse Ventura: «Donald Trump es un enemigo de EUA»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Jesse Ventura critica a Donald Trump, el Partido Republicano y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Todo ello en una reciente entrevista que recogen en FOX 9 Minneapolis-St. Paul en la que le preguntan sobre el tiroteo de ICE en Minneapolis y una confrontación entre oficiales de ICE y personal en Roosevelt High School el pasado miércoles.

► En palabras de Jesse Ventura

Orgullo por su escuela y apoyo a los estudiantes

“Como graduado de Roosevelt High School y exgobernador de Minnesota, estoy muy orgulloso de Roosevelt High School y de cómo defendieron lo que se supone que es Estados Unidos y la libertad. Y la libertad no es arrestar personas sin órdenes judiciales. Tenemos un sistema aquí que se llama Constitución, y tenemos un partido, los Republicanos, que parece no querer acatarla. Fui alumno de Roosevelt, me gradué en 1969. Estoy orgulloso de ellos por lo que hicieron, me hicieron sentir orgulloso como exalumno. ¡Vamos Teddy’s! Solo vine hoy para mostrar mi apoyo como exalumno de Roosevelt y decirles lo orgulloso que estoy de lo que hicieron al mantener a ICE fuera del campus. Este es un lugar de aprendizaje y aquí se aprende sobre la Constitución, sobre órdenes judiciales… y lo que está pasando ahora viola todo eso que se les enseña a los niños. ¿Apoyo al gobernador Walls y al alcalde Fry por ser firmes frente a esto? Absolutamente. Bien por ellos y bien por estas personas que se levantaron. Están enseñando a sus estudiantes que somos un país de leyes y un país de Constitución. Todos están olvidando la Constitución de los Estados Unidos. Después del 6 de enero, prácticamente ya no la tenemos.”

Donald Trump y el Partido Republicano

“El 6 de enero es un ejemplo claro de eso. Y ahora todos están libres y al mando. ¿Saben qué? Tal vez sea hora de Jesse. Solo hice un mandato, merezco un segundo. Somos un país de la Constitución. Ahora tenemos un liderazgo que la ha destruido. No la siguen, no les importa. Tomé un juramento para defender la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Después del 6 de enero, veo que el partido Republicano es un enemigo doméstico de nuestra Constitución. No puedo ser más claro que eso. Me he desconectado de este país desde que ese tipo llegó al poder; ni siquiera he visto las noticias desde noviembre pasado. Y ahora, miren lo que han hecho conmigo. Antes llevaba una vida tranquila y ahora me han inyectado de nuevo en esto, probablemente para convertirme otra vez en gobernador de Minnesota. Alguien tiene que limpiar el desastre que los Demócratas y los Republicanos siempre causan. Los pongo juntos porque siempre los veo causar problemas. Debería usar mi viejo nombre para ellos: Demócratas y Republicanos, con disculpas a los Crips y Bloods por usar sus nombres así.”

Estados Unidos como país del tercer mundo y la militarización

“Les diré algo: ahora somos un país del tercer mundo. ¿Por qué? Soy experto. Estuve 17 meses en el sudeste asiático mientras los que evitaban el servicio militar jugaban golf. Sé que somos un país del tercer mundo porque allí, en países del tercer mundo, el ejército hace el trabajo de la policía en las ciudades. Estuve en Filipinas el día que Ferdinand Marcos declaró la ley marcial y entró en dictadura. Pasamos de no tener control a tener un hombre con una ametralladora en cada esquina. Eso pasa en una dictadura, y eso es lo que está pasando aquí. Minnesota se hará cargo de sí mismo. No necesitamos tropas federales aquí sin órdenes judiciales. Algunos dicen que esto socava la policía local, pero socava toda la Constitución. El ejército no puede ser liberado a menos que sea una emergencia nacional. ¿Van a decirme que esto es una emergencia nacional?”

Tragedia y crítica a la gestión de situaciones violentas

“La situación de ayer fue trágica. Cada vez que hay pérdida de vidas que podría haberse evitado, eso es tragedia. Lo que ocurrió ayer no tenía que pasar. He visto las grabaciones y fue innecesario.”

