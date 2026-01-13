Jesse Ventura destroza a Trump: «¡Los cobardes como tú no fueron a Vietnam!»

Siguen las protestas en Estados Unidos debido a que un agente del temido grupo ICE, asesinó a una ciudadana estadounidense, de nombre Renee Nicole Good, quien trató de marcharse en su vehículo una vez los agentes se aproximaron a su carro.

Este hecho ha causado mucha controversia y opiniones en contra. Una de esas voces en contra es la del reconocido exluchador, Miembro del Salón de la Fama WWE, y ex Gobernador de Minnesota, Jesse ‘The Body’ Ventura, quien criticó fuertemente al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su administración. Estas fueron las duras palabras de Jesse «The Body» Ventura en entrevista con Fox 9:

► Jesse «The Body» Ventura se lanza contra Donald Trump

“Bien por estas personas que se levantaron. Les están enseñando algo a sus estudiantes: que somos y que debemos ser un país de leyes, un país de la Constitución. Todos se están olvidando de la Constitución de los Estados Unidos de América. Prácticamente, ya no la tenemos. ¿Después del 6 de enero? ¿Están bromeando?

«Ahora somos un país del tercer mundo. ¿Quieres saber por qué? Yo soy un experto en el tema. Pasé 17 meses en el sudeste asiático mientras el evasor del servicio militar estaba jugando golf. Sé que somos un país del tercer mundo porque en los países del tercer mundo el ejército hace trabajo policial en las ciudades. Yo estaba en Filipinas el día que Ferdinand Marcos declaró la ley marcial. De la noche a la mañana, había un tipo con una ametralladora en cada esquina. Eso es lo que pasa en una dictadura…

«Y la gente tiene que despertar. ¿Quieren leer algo? Lean sobre la historia de Alemania y empiecen a comparar lo que sucedió en la Alemania de los 1930s y lo que está pasando aquí. ¡Lean historia! De la historia se aprende»

Cuando el nombre de Trump fue mencionado por la entrevistadora, Ventura respondió:

«¿Quién? ¿Te refieres al cobarde que evadió el servicio militar? Ni siquiera lo llamo por su nombre. Cuando fue su turno de servir a su país, hizo lo que hacían los jóvenes ricos y blancos. Yo no era un chico blanco rico. Crecí en el sur de Minneapolis. La mayoría de mis amigos son veteranos de Vietnam. Nosotros tuvimos que ir. Los ricos no. ¿Y ahora él me va a decir a mí qué cosa es la valentía?’»

Hay que recordar que Trump evitó ir a combatir a Vietnam. Es por ello que sus críticas hacia John McCain, causaron indignación en Estados Unidos al decir que McCain, quien también fuera parte del Partido Republicano, «no es un héroe de guerra porque fue capturado». McCain, fallecido en 2018, fue piloto durante la guerra de Vietnam. En octubre de 1967, su avión fue alcanzado por un misil. Aún con heridas graves, fue capturado en Hanói, permaneció cinco años y medio en cautiverio y padeció torturas.

Sin embargo, Trump no considera que sea algo malo que con mentiras, el dinero y las influencias de su padre haya evadido el servicio militar. Imbuido en su universo de fantasía, cree que, de alguna manera, sí fue a Vietnam: “Vivimos un mundo peligroso”, dijo Trump en una entrevista con el conductor radial Howard Stern en 1997. “Es algo así como Vietnam. Mi Vietnam personal. Me siento un gran soldado, valiente”.

