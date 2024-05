Jerry Seinfeld explica cómo WWE ayudó a ‘Seinfeld’

‘Seinfeld’ es una de las series de comedia estadoundienses más famosas y exitosas de la historia. Fue estrenada en 1989 de la mano de los creadores Jerry Seinfeld, también protagonista, y Larry David en la cadena de televisión NBC. Tuvo una duración de 9 temporadas hasta 1998. En ella actuaron también Michael Richards, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus, Estelle Harris o Wayne Knight. La sinopsis es la siguiente: Jerry Seinfeld es un comediante y monologuista con cierto éxito, viviendo en Nueva York y realizando presentaciones nocturnas, muchas veces sobre las circunstancias diarias de su vida que, en la mayoría de las ocasiones, rayan en el extremo, el ridículo y el absurdo. Y el tráiler es este:

► WWE ayudó a ‘Seinfeld’

A priori, la serie no tiene absolutamente nada que ver con la WWE más allá de que ambas están consideradas las número uno en sus respectivos mundos. No obstante, en realidad, si no fuera por el antiguo programa Saturday Night’s Main Event de la compañía de lucha libre es posible que la popular ficción no existiera. Así lo da a conocer el mismo Jerry Seinfeld en su reciente aparición en The Rich Eisen Show con motivo de la promoción de su nueva película, ‘Sin glasear’.

«Nos dieron la oportunidad de hacer un piloto, pero no les gustó. Luego, Rick Ludwin dijo: ‘Sabes qué, creo que este programa no es tan malo’. Aunque a todos los demás no les gustaba, Rick Ludwin decidió obtener financiamiento de los eventos de lucha del Saturday Night Wrestling. Con ese dinero, pudimos hacer cuatro episodios. A pesar de eso, todavía no les gustaba. FOX expresó interés en el programa, luego NBC dijo que producirían algunos episodios adicionales. Sin embargo, al final no lo ordenaron. Simplemente no les gustaba».

Al final, las cosas salieron bien y ‘Seinfeld’ es legendaria para todos aquellos que la disfrutaron.