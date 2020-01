Si hace una semana nos sorprendimos con la buena actuación de DDP a sus 63 años en un episodio de AEW Dynamite, no nos olvidemos de Jerry Lawler, actual como comentarista de WWE, quien todavía sigue desarrollando su carrera en los encordador a sus 70 años de edad. De hecho, el año pasado logró disputar más de 10 combates, lo cual no es poca cosa no es poco teniendo en cuenta su edad, sus otras actividades y los problemas de salud que ha tenido.

► Jerry Lawler vuelve a obtener un campeonato

El miembro del Salón de la Fama WWE recientemente participó y ganó una lucha de «Título vs. Carrera» en una promoción independiente llamada «The Championship Wrestling of Arkansas». Allí, Lawler derrotó a Matt Riviera en el evento No Surrender el pasado fin de semana, ganando el CWA Arkansas Heavyweight Championship en el proceso.

Esta lucha fue el evento estelar del cartel que se desarrolló el sábado pasado en el Centro de Eventos Maumelle en North Little Rock, Arkansas, y que además contó con la participación del legendario locutor de Memphis Wrestling, Dave Brown, quien recientemente apareció en AEW Dark, como comentarista del evento.

Jerry Lawler compartió una publicación en su twitter luego de ganar el título, declarando que su carrera está a salvo al menos para otra lucha:

My career is save for another match! New Arkansas Heavyweight Champion! https://t.co/WWM4bhJotW — Jerry Lawler (@JerryLawler) January 21, 2020

«¡Mi carrera está a salvo al menos para otra lucha! ¡Nuevo Campeón de Peso Completo de Arkansas!»

Luego compartió otro tuit, con algunas fotografías tomadas con varios fanáticos:

Met a lot of great fans at the CWA event in Little Rock Saturday…and reunited with Prince Andrew!!! https://t.co/nMaFZcYtLJ pic.twitter.com/MXORKJZTK1 — Jerry Lawler (@JerryLawler) January 22, 2020

«Me reuní con muchos fanáticos en el evento de CWA en Little Rock el sábado … y nos reunimos con el Príncipe Andrew»

Lawler es ampliamente considerado por muchos como el campeón más condecorado en la historia de este negocio. Ha ganado más de 140 títulos a lo largo de su historia. Apodado como «King of Wrestling» en la década de los 70, Lawler firmó con WWE en 1992 y asumió el rol de comentarista durante varios años. Lawler y Jim Ross son considerados por muchos fanáticos como el mejor dúo de comentaristas de todos los tiempos.