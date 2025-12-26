Jerry Lawler: «Puede que regrese al ring»

El icónico Jerry «The King» Lawler revela que aún piensa en tener un combate más, qué secuela tiene de su derrame cerebral y habla de cine y la Navidad.

► En palabras de Jerry Lawler

Su estado de salud

“Me hacen esa pregunta unas 50 veces al día. Me gusta decir que estoy como en un seis o un siete. A veces subo hasta un siete y luego vuelvo a bajar a seis. Sigo en el camino de la recuperación desde el derrame cerebral de septiembre.”

El derrame cerebral y el momento crítico

“Estaba solo en Florida y me desperté una mañana y todo estaba mal. Llamé a Lauren para que bajara desde Memphis y me llevara al hospital. Ella fue quien organizó todo y consiguió que los paramédicos llegaran hasta mi habitación.”

Lauren McBride y su apoyo

“Lauren se encarga de mi día a día. Gracias a ella estoy en esta condición. Viene, decora partes de la casa y hace que todo sea especial. Eso significa mucho para mí.”

Su amor por la Navidad

“La Navidad es algo muy importante para mí. Me encanta esta época del año.”

Update on Jerry: After suffering a massive Stroke Monday. He is now recovering in a Fort Myers, FL hospital. His speech is limited, but with rehabilitation will regain a full recovery. He thanks everyone for the continued prayers and will be back in the near future. pic.twitter.com/2Ge4XuKVr4 — Jerry Lawler (@JerryLawler) February 8, 2023

La actuación y ‘A Christmas Story’

“Me hice amigo de Connie Schwartz y de otros miembros del reparto de A Christmas Story. Puedo ir a los grandes encuentros y reuniones de la película, y todo el elenco se reúne para hacerse fotos conmigo.”

El arte y su faceta artística

“Siempre he dibujado y pintado desde pequeño. Mi portafolio era tan bueno que conseguí una beca completa de arte en la Universidad de Memphis, aunque la dejé por el wrestling. El éxito en el ring me permitió comprar obras originales, incluso un Norman Rockwell.”

Las secuelas del derrame

“Soy daltónico ahora, no puedo ver los colores. No distingo bien, solo veo en blanco y negro, y por eso todavía no he vuelto a hacer arte.”

El wrestling y un posible último combate

“No estoy del todo de vuelta en el ring, pero tampoco lo he descartado de mi mente. Puede que todavía quede un combate más ahí dentro.”

Los fans y seguir activo

“Sigo viajando casi todas las semanas firmando autógrafos y conociendo a los fans. Si no fuera por ellos, no tendría esta historia ni esta carrera.”