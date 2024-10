Jerry Lawler: «John Cena no debería retirarse»

En Money in the Bank 2024, John Cena anunció su retiro de la lucha libre profesional para el próximo año, y reveló que planea estar presente cuando RAW pase a Netflix, al igual que los eventos premium Royal Rumble, Elimination Chamber y WrestleMania 41, y además tiene previsto hacer más de treinta apariciones hasta diciembre de 2025, donde colgará definitivamente los botines.

► John Cena se retirará definitivamente en el 2025

Jerry «The King» Lawler fue entrevistado recientemente en Sportskeeda WrestleBinge, donde habló sobre el retiro de John Cena. El miembro del Salón de la Fama WWE piensa que el 16 veces Campeón Mundial no debería retirarse y explicó su argumento, basándose en una experiencia previa que tuvo con Terry Funk, citando que nunca se retiró realmente, e incluso mencionando que le dijo que quería regresar y tener un combate contra él, aún después de enfermarse.

«No creo que nadie deba retirarse nunca. Hay demasiadas cosas que puedes hacer sin usar nunca la palabra ‘retirarse’. Utilizo esa palabra cuando escucho que alguien se retira, espero que muera muy pronto. Nunca diría que se va a retirar».

John Cena ha luchado solo una vez en 2024, haciendo equipo con The Miz y R-Truth en el episodio de RAW después de WrestleMania, donde el trío derrotó a The Judgment Day. También apareció en el evento central de la segunda noche de WrestleMania 40, durante Cody Rhodes vs. Roman Reigns, enfrentándose cara a cara con su antiguo rival, The Rock, además de la ya citada aparición en Money in the Bank, donde anunció su retiro.