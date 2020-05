Chris Jericho amenaza: "Mike Tyson podría disputar una lucha en AEW"

Entre el esperpento y el surrealismo se movió la última secuencia del más reciente episodio de AEW Dynamite. Recurriendo de nuevo a una referencia a WWE, Chris Jericho pidió "la cabeza de Mike Tyson en una bandeja" mientras se encontraba celebrando una "asamblea de animación" junto al resto de The Inner Circle. Sí, Y2J, aún no ha olvidado que Tyson lo noqueó en un episodio de Raw de hace una década. Y, ya anunciado por AEW tras Double or Nothing 2020, efectivamente Mike Tyson hizo acto de presencia una vez más sobre suelo de los Élite.

No parecía muy contento el célebre púgil por la afrenta, quien salió al ring acompañado de todo su séquito. Ya pudo intuirse ante tamaña estampa que no íbamos a presenciar un debate filosófico. A cambio, tuvo lugar una gresca al estilo de las peores previas de los combates por los que "Iron" se hizo célebre.

Segmento que desconozco si tiene algún fin creativo, pero que por lo pronto sí sabemos no salió en gran medida como estaba previsto, según Bryan Alvarez bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Live.

«Me dijeron que nadie sabía que Tyson saldría a escena con tantos tipos. Y salió con toda su cuadrilla, incluyendo su colega llamdo Gooch. Este no tenía idea de dónde estaba ni qué estaba haciendo. Tenía pintada la cara, no sé por qué con círculos alrededor de los ojos, aunque ni siquiera sé si era pintura [...] Este tal Gooch intentó robarse el show por todos los medios. Por desgracia, no pude quitar mis ojos de él. Entre eso y Mike Tyson siendo tan patético, pareció un circo. Pero lo positivo que puedo decir es que no pude dejar de prestarle atención».

► Chris Jericho no descarta enfrentar a Mike Tyson

Digital Spy entrevistó a Y2J tras su trifulca con "The Baddest Man on the Planet", y la última pregunta fue clara: ¿qué posibilidades hay de ver un Jericho vs. Tyson en AEW?