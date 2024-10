Si antes hablaba de cómo él ha influenciado a ‘Terrifier’, ahora Chris Jericho resalta la influencia de la saga de terror y de Fozzy en su carrera en la lucha libre profesional. Al respecto de esta, recientemente el veterano se convirtió nuevamente en Campeón Mundial de ROH, lo cual llevaría a la compañía a buscar un acuerdo televisivo.

► La influencia de ‘Terrifier’ y Fozzy

«Mis dos sueños cuando era niño eran ser luchador y estar en una banda, y lo logré en la lucha libre, y luego surgió Fozzy. Sabía que podíamos lograrlo, solo teníamos que enfocarnos mucho, y cuando surgió algo nuevo, [Carolla] me dijo: ‘Escucha, este tipo ya lo logró en la lucha, lo logró en la banda, no apuestes en su contra.’ Y tenía razón, porque cuando logras éxito en diferentes cosas, entonces la idea de un crucero, un pódcast, actuar o lo que sea, se vuelve como: ‘Sí, ¿por qué no? Vamos por ello.’ Porque hoy en día es importante ser versátil y diversificar tu carrera, la gente se aburre fácilmente. De verdad, incluso en la lucha. Cambio de personaje constantemente. La gente dice: ‘Jericho tiene 50 apodos diferentes.’ Y sí, tienes toda la razón. Porque si todavía estuviera haciendo Y2J desde 1999, sería súper aburrido a estas alturas. Siento lo mismo a nivel de carrera. Creo que tengo mucha más longevidad en la lucha libre gracias a Fozzy, gracias a ‘Terrifier 3’, a ‘Talk Is Jericho’, al crucero de Jericho, o a toda esa lista de cosas que hago. ¿Por qué no? ¿Por qué decir que no a algo si sientes que puedes hacerlo funcionar? Siempre habrá gente que se enoje y te critique por eso. Pero está bien, esas no son las personas a las que quiero llegar. Me dirijo a quienes disfrutan lo que hago, y trabajo en ganar nuevos fanáticos que piensen así. Así que una vez que te enfocas en el lado positivo, lo negativo importa menos, y es más fácil tener éxito.»

