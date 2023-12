En los 90s, bajo el nombre de Corazón de León, Chris Jericho se hizo un nombre en México luchando, mayoritariamente, en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Volvería al país con WCW y WWE durante los 2000 y 2010. En los 2020, con AEW, todavía no lo ha hecho; la compañía todavía no ha viajado a tierras aztecas. La última vez, The Ocho enfrentó a Seth Rollins en WWE Live el 3 de diciembre de 2016. La primera lo vio unirse a Ciclón Ramírez y Héctor Guerrero (entonces, Lazer Tron) contra Felino, Javier Cruz y Comando Ruso (en aquella época, Titán).

Así cubrió @Superluchas el debut de @IAmJericho en la Arena México 🇲🇽, cuando fue conocido como Corazón de León 🦁 pic.twitter.com/iXl25UT6ON — Superluchas.com (@Superluchas) July 13, 2019

► Chris Jericho mira a México

No se sabe cuando Jericho volverá a México pero el veterano de las cuerdas quiere hacerlo y ya valora posibles oponentes, como le dice a WFAA.

«Siempre hay potencial, depende de cuál sea la lucha. Lo interesante para mí en este momento es que no tengo que regresar a México. Pasé tantos años allí, y amo mi tiempo allí, pero si surgiera una lucha interesante, la haría. Acabo de ir a Japón para trabajar con Takeshita en DDT, y nunca había estado en DDT antes. Trabajé específicamente en New Japan en los últimos años, pero era la lucha. ‘¿Cómo podrías ir allí?’ Realmente quería trabajar con Takeshita en Japón. Si hay alguien en México que me parezca interesante para luchar allí, entonces lo haría.

«Es la misma razón por la cual no quiero luchar contra Minoru Suzuki aquí en AEW, quiero esperar para hacerlo en Japón. Es una gran lucha que podríamos tener allí. He trabajado con Komander y Bandido aquí en AEW en los Estados Unidos, Komander estaba en Canadá, ambas luchas fueron tremendas. Tal vez una lucha contra Bandido en México sea algo en lo que estaría interesado. Vikingo, tipos como él, RUSH, nunca he luchado contra RUSH. Si hemos esperado tanto para hacerlo en AEW, tal vez lo hagamos en México y ganemos más dinero. Eso es lo que pienso. Siempre hay una oportunidad, seguro».