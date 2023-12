Chris Jericho revela cuando conoció a Paul McCartney y Yoko Ono

En 2015, Chris Jericho acudió al Rock N Roll Hall of Fame, donde vivió algunas historias locas que ahora el luchador de AEW y vocalista de Fozzy comparte en 97.1 the Eagle (KEGL-FM). The Ocho tuvo la oportunidad de conocer a la leyenda viviente de la música Paul McCartney, antiguo integrante de The Beatles, y Yoko Ono, viuda de John Lennon.

► Jericho en el Rock N Roll Hall of Fame

«Lo que sucedió fue que solía ir al Salón de la Fama del Rock N Roll cada año durante unos cuatro o cinco años, cuando incluían a bandas geniales. Podías ir a verlos tocar y era increíble. Ringo iba a ser inducido. Conocía a alguien que podía llevarte al suelo donde se sentaban todos los inductores y personas importantes. Podíamos quedarnos en el suelo, pero no podíamos sentarnos en ningún lado. La seguridad dijo que no podíamos quedarnos allí de pie, así que fuimos a sentarnos en este lado. Íbamos y veníamos, mi primo y yo. Cuando Green Day estaba tocando, todos estaban de pie. Le dije a mi primo: ‘Vamos. Vamos a ponernos junto a Paul y Ringo’. Todos estaban allí. Era Paul, Ringo, Yoko y Olivia, la esposa de George. Simplemente nos abrimos paso entre la gente. ‘Vamos al frente’.

«Actúas como si debieras estar allí y, de repente, aquí estamos, de pie junto a Paul McCartney. Siempre es genial conocer a alguien de esa estatura. Conocí a Keith Richards hace unos años y cuando conoces a alguien así, no puedes creer que sean reales. (Green Day está tocando ‘Holiday’). McCartney la está dando, ‘¡EH!’ Todos la cantamos. Esto es genial, estoy viendo a Green Day con Paul McCartney. Termina el espectáculo, Paul se va con su guardaespaldas y está en un lado de esta fila de mesas y yo estoy en el otro. Nos encontramos cuando terminan las mesas, nos chocamos. ‘Hola Paul, ¿cómo estás? Green Day estuvo genial’. ‘Estuvieron geniales’. No sabía qué decir, pero él tenía seguridad, y simplemente estamos hablando durante diez segundos. Le digo: ‘Solo quiero que sepas que si algún ninja te ataca, te respaldo’. ‘Bien, si los ninjas atacan, tienes mi respaldo’. Y luego nos chocamos la mano. ¡Sí! Choque la mano con Paul.

«Vamos al baño, mi primo y yo. Entra este tipo grande y dice: ‘Todos tienen que salir. Todos tienen que salir del baño. Yoko va a entrar’. Es el baño de hombres, supongo que el de mujeres estaba demasiado lleno y ella tenía que ir al baño, así que están echando a todos. Todos se van. Hay un montón de lavabos, das la vuelta y hay cabinas. Todos se van y yo pienso: ‘Que les den’. Doy la vuelta, entro en la cabina y estoy sentado en esta cabina de baño. Entra Yoko y puedo oírla. Estoy en la cabina y agachado en el inodoro como si fuera Viernes 13 y estás escondiéndote del asesino. Si entra en esta cabina, estoy fastidiado. Va al cubículo de al lado y empieza a hacer pis. Veo la tela de su vestido porque se ha bajado el vestido. Le envío un mensaje a mi primo: ‘Chico, estoy literalmente escondido en el baño escuchando a Yoko Ono hacer pis‘.

«Ni siquiera sé qué estoy haciendo. ¿Por qué estoy aquí? Simplemente no pude resistirlo. Tengo que intentar conocer a Yoko. Finalmente, termina y se va al lavabo. Abro la puerta y estoy como: ‘Oh Dios mío, esto es tan vergonzoso. Pensé que este era el baño de mujeres’. ‘Oh no, es el baño de hombres, solo tenía que ir al baño’. ‘¿Cómo estás?’ ‘Es tan agradable ver a todos’. Ella sabe exactamente lo que estoy haciendo, ha lidiado con esto toda su vida. Es súper agradable. Estoy lavándome las manos, me da una toalla. ‘Gracias Yoko’. Hay un tipo gigante parado allí. ‘¿En serio?’ ‘Chico, no sé qué pasó’. ‘¡Lárgate de aquí!’ La historia más tonta de todas, pero pude conocer a Paul y Yoko.»

