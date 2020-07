Casi es sorprendente que la estrella de AEW no se ponga a sí mismo por encima, que es lo que suele hacer, pero en este caso Chris Jericho elogia a Karrion Kross. Este luchador es la nueva sensación de NXT. Quizá calificarlo como estrella es demasiado pronto pues apenas acaba de llegar a la WWE pero parece tener todos los mimbres para serlo además de la confianza de la empresa. Tan pronto como entró en la marca amarilla se ha situado como alguien importante. Hasta el punto de que está comenzando una rivalidad con Keith Lee, actual Campeón NXT.

► Chris Jericho elogia a Karrion Kross

El veterano luchador canadiense, como cada semana, realizó el sábado por la noche una sesión de preguntas y respuestas con los fanáticos en su canal de YouTube en su sección Saturday Night Special. Respondió a todo tipo de cuestiones siendo en este caso la que nos ocupa su opinión acerca de Kross. Jericho no sólo tiene buenas palabras para él sino que además aconseja al imperio McMahon sacarlo de la marca.

"Creo que, con el tiempo, a medida que se convierta en un mejor luchador, va a ser muy, muy grande en la WWE. Pero tienen que sacarlo de NXT. Pienso que deberían de tenerlo en el elenco principal. Tuvieron que construirlo como lo están haciendo pero creo que va a ser una gran estrella".

Desde luego la oportunidad que tendrá ahora enfrentando al monarca máximo va a ser clave en su futuro en la compañía. Será interesante ver cómo responde y lo que puede hacer al máximo nivel. Porque en su carrera nunca ha estado en una situación parecida. Sí ha tenido éxito en sus otras aventuras pero en ninguna tenía todos los ojos encima que tiene ahora. Veremos qué pasa pasado mañana en el nuevo show amarillo.

Mientras, Jericho está rivalizando con Jurassic Express con su Inner Circle. Esta semana, toda la facción ruda va verse las caras de nuevo con este equipo, que unirá fuerzas para el combate con la también alianza de Orange Cassidy y The Best Friends.

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará la lucha entre Asuka y Sasha Banks con el Campeonato Femenil Raw en juego.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.