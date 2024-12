Jericho: «4 estrellas de Meltzer, 2 en Cagematch… Me da igual»

Chris Jericho es uno de los luchadores más grandes de la historia y que en 2024 siga en activo es una bendición pero aún así recibe mucha negatividad. Él mismo la ha abordado en innumerables ocasiones:

«¿Cómo se siente ser posiblemente el mejor luchador de todos los tiempos? Hay muchos detractores y se ha convertido en una tendencia odiarme. El odio en línea me afecta. Si muriera mañana, todos dirían que soy uno de los mejores de todos los tiempos». O también: «Hay muchos detractores de Chris Jericho en este momento. Es algo así como que está de moda odiar a Chris Jericho, por la razón que sea. Y una vez más, nunca me ha importado. A veces te afecta, pero solo me juzgo a mí mismo«.

► Las reacciones negativas

Pero tampoco es que a quienes odian -es a quienes se refiere, de quienes estamos hablando, no aquellos que critican de manera constructiva, sino a quienes lo hacen por hacerlo- se les pueda cambiar de opinión o de manera de pensar. Y parece que el actual Campeón Mundial de ROH y estrella de AEW ha llegado a esa conclusión atendiendo a sus recientes declaraciones en Gabby AF.

«Creo que la gente tiene ese tipo de opiniones, pero yo sé lo que es real y lo que no es real, y realmente no puedo preocuparme por eso. Las personas que te odian van a odiarte, hagas lo que hagas. Puedo tener una lucha calificada con cuatro estrellas por Dave Meltzer, y en Cagematch recibiría un dos solo porque soy yo. Ni siquiera están viendo lo que hago, simplemente dicen: ‘Odiamos a este tipo’. No puedo preocuparme por eso. Todo lo que me importa es la base de fanáticos que tengo, que es enorme, y atraer a nuevos fanáticos. Las personas que te odian, no hay nada que puedas hacer.»

Sí cabe mencionarse que -habida cuenta de que los haters sí hace más ruido pero en realidad son mucho menores- las notas de Dave Meltzer y las de Cagematch sí van acordes. ¿Qué opinas de Jericho?