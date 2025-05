Jeremy Stephens explica cómo se concretó el inesperado regreso a UFC

Jeremy Stephens está de vuelta en la UFC. Para muchos, es uno de los eventos más inesperados del año. Stephens (29-21 MMA, 15-18 UFC), veterano de 34 peleas en la UFC, renovó su contrato tras casi cuatro años fuera de la promotora.

Al igual que muchos veteranos, una vez que dejan la UFC, es raro verlos de vuelta en el octágono, incluso con un historial de victorias exitoso. Sin embargo, Stephens se encuentra a pocos días de su pelea número 35 en la UFC, enfrentándose a Mason Jones (15-2 MMA, 1-2 UFC) en la cartelera principal de UFC on ESPN 67, que se celebrará este sábado en el Wells Fargo Arena de Des Moines, Iowa.

Incluso Stephens, a pesar de que UFC tiene un evento programado en su ciudad natal de Des Moines, no ve la posibilidad de volver a firmar con UFC como una posibilidad probable.

« Mi esposa me dijo: ‘Oye, deberías contactar a Dana’, y yo le dije: ‘No, soy un tipo mayor y quieren a estos jóvenes. Estaba un poco nervioso; todos van allí. Pensé: ‘Ay, no sé si lo merezco’, pero mi esposa, Dios la bendiga, estaba muy entusiasmada».

Stephens le pidió a su esposa que redactara un mensaje, el cual envió al director ejecutivo de la UFC, Dana White, con la esperanza de tener la oportunidad de pelear en el lugar donde creció. Tras su victoria por nocaut técnico sobre Eddie Álvarez en BKFC en enero, regresó a Des Moines para visitar a su familia. Allí, se encontró con muchos fanáticos que querían verlo pelear en el evento UFC Fight Night de su ciudad natal.

El domingo que me fui, me desperté como a las 4:30 de la mañana y recibí un mensaje como a la una o dos de la madrugada. Ya sabes cómo es Dana, está despierto y quizá esté apostando cinco mil dólares al negro. Me dijo: «Oye, he estado intentando contactarte, gran pelea (contra Eddie Álvarez). Le diré a Hunter (Campbell) que te contacte«.