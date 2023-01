El retorno de Cody Rhodes es realmente esperado por los fanáticos de la WWE después de su espectacular regreso en 2022 y lo que hizo durante los meses que estuvo en activo antes de lesionarse de gravedad. Últimamente, hemos sabido que está trabajando en el Centro de Rendimiento con Carmelo Hayes y Joe Gacy, que la compañía tendría grandes planes para él en WrestleMania 39, que se propuso que tuviera un mano a mano con John Cena, que sigue siendo el favorito para Royal Rumble 2023, o que Kurt Angle quiere verlo ganar este combate.

Pretty cool seeing Jeremy Borash do a sit-down interview with Matt Riddle on NXT TV this week. pic.twitter.com/QTPBhHyN7k

Ahora tenemos más novedades relativas a los videos promocionales que se han estado mostrando en la programación; en uno de ellos, Brandi Rhodes hizo su vuelta a la misma por primera vez en años, y sin el nombre de Eden Stiles, como se llamaba cuando era anunciadora. Hablando recientemente en el Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer informa de que Jeremy Borash está ayudando al “American Nightmare” en este sentido. Los videos que se lanzan cada semana en Monday Night Raw han sido diseñados por Borash.

Jeremy Borash trabaja en la WWE desde 2018 y conoce a Cody Rhodes desde que trabajaran juntos en IMPACT! Wrestling. Cuando se fue de la WWE en 2016, Rhodes comenzó a trabajar en Ring of Honor, New Japan Pro-Wrestling, el circuito independiente, y también la zona de impacto, donde llamó mucho la atención, aunque solo se quedó hasta 2017.

I wish WWE would have Jeremy Borash commentate at least one show. 😫 pic.twitter.com/w8vdLDbBTJ

— 👑𝔸𝕕𝕒𝕞 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕓𝕖𝕣𝕘👑 (@AdamGoldberg28) April 22, 2022