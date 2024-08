Jennifer Pepperman era escritora y productora senior en WWE y dejó la compañía para unirse a AEW y poder seguir colaborando con Mercedes Moné, la actual Campeona TBS y Campeona NJPW STRONG. Habiendo pasado unos cuantos meses desde que tomara la decisión, reflexiona sobre ella en AEW Unrestricted.

Embed from Getty Images

► Jennifer Pepperman en AEW con Mercedes Moné

«Todo comenzó con una conversación con Mercedes. Trabajé muy de cerca con ella en WWE, y surgió la oportunidad de que se uniera a esta gran empresa. Ella me preguntó si estaría interesada en acompañarla. Primero, debo decir que adoro a Mercedes, no solo como talento, sino también como persona. Es una persona muy especial que ha sido pionera en esta industria. Ha roto barreras y superado límites, y eso me inspira. Creo que Mercedes no se da cuenta de lo talentosa que es.»

«Nos conectamos de una manera creativa. Me encanta el proceso creativo, especialmente cuando es colaborativo, y Mercedes es una excelente colaboradora. Trabajamos muy bien juntas y tengo una gran confianza en ella. WWE fue un lugar genial para mí; trabajé con muchas personas increíbles y tengo muchos amigos allí. Les deseo lo mejor. Pero mi relación de trabajo con Mercedes era única y especial, y esta era una oportunidad para continuar ese camino juntas.»

«Cuando conocí a Tony Khan, supe de inmediato que quería trabajar aquí. Su creatividad, pasión, alegría y amor por la lucha libre profesional me conquistaron. Mercedes fue el primer paso, y al conocer a Tony, supe que este era el lugar donde debía estar.»

Embed from Getty Images

¿Qué opinas del presente de Mercedes Moné en AEW?