El talentoso cantante y rapero estadounidense, Jason Bradley DeFord, más conocido como Jelly Roll, hará su inesperado debut en el mundo de la lucha libre profesional, a sus 40 años de edad. Y será a lo grande, pues será en WWE y en SummerSlam 2025, uno de los eventos más grandes de WWE en el año.

Jelly Roll hará equipo con Randy Orton y se enfrentarán a Drew McIntyre y Logan Paul. Y, pues bien, ya se sabía que se había mudado a Florida, como contó Damian Priest, tal cual hizo Bad Bunny, pero, hay más.

► Así es como se está entrenando Jelly Roll para su debut como luchador en SummerSlam 2025

En una reciente entrevista con Pat McAfee para su video podcast y programa de televisión en ESPN, The Pat McAfee Show, Jelly Roll declaró que ha estado entrenando con luchadores de la talla de Kevin Owens, The Undertaker y Jacob Fatu. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Cuando Hunter [Triple H] y yo empezamos a hablar, mientras más me fui involucrando con WWE en los últimos años, cada vez que bajaba de peso me decían: ‘Te ves bien. ¿Ya estás listo para una lucha o me falta perder otros cien?’ ‘Un poco más, hermano.’ [Risas].

«Yo seguía insistiendo. He estado entrenando. He vivido en Orlando discretamente por unas tres o cuatro semanas en el PC [Performance Center de WWE], apareciendo todos los días como un mueble más. No pueden sacarme de ahí. Estoy desde que me despierto hasta que cierran. Estoy obsesionado.»

«Matt Bloom es mi entrenador. Estaba entrenando con él el otro día y Undertaker entró con Michelle McCool. ‘Solo quieren mirar un momento, ¿está bien?’ ‘Claro que sí.’ Así es él como persona. Durante toda la sesión de tres horas, él y su esposa estuvieron en las cuerdas dándome consejo tras consejo de la manera más…

«Kevin Owens, Jacob Fatu vinieron el otro día y lucharon conmigo durante tres o cuatro horas. Estos tipos están entregándome todo porque ven que me lo estoy tomando lo más en serio posible. Cuando Randy se sumó a la idea, hermano… cuando The Viper quiso ser mi mentor, fue como: ‘Esto es increíble’. Drew y Logan, no tengo cómo agradecerles lo suficiente».