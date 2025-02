Sonya Deville, Luke Gallows, Karl Anderson, Giovanni Vinci, Cedric Alexander, Isla Dawn, Elektra López, AOP, Paul Ellering y Blair Davenport salieron de WWE en los últimos días. No todos fueron despedidos, a algunos simplemente no se le renovó el contrato.

► Los despidos de WWE

Mientras hablaba recientemente en su podcast, My World, el veterano de AEW Jeff Jarrett compartía sus pensamientos sobre ellos:

«Es otra señal para mí de cómo el negocio sigue evolucionando rápidamente. Casi diría que me sorprende un poco que no hayamos visto más. Mira, podemos hablar todo lo que queramos dentro del mundo de la lucha libre, pero esa organización está dirigida por Ari Emanuel. No quiero decir que sea lo más alejado de un tipo relacionado con la lucha, pero no es un tipo de lucha libre, y Mark Shapiro, ellos están, y lo digo de una manera completamente positiva, totalmente enfocados en el resultado final, en la rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. A menudo hago referencia al libro de Jack Welch de [eliminar el 10% inferior cada año] para la salud de la compañía. Eso no incluye reestructuraciones ni hacer esto ni aquello. WWE es una organización completamente diferente a como era antes de Endeavor.

«El proceso de NXT para llevar a la gente a las otras marcas y la relación con TNA. No van a cargar con nadie. No lo veo. No creo que vayan a cargar con nadie en su roster. De hecho, creo que se avecina más. Diría que se avecina más de manera continua… ya no existen los días de ‘despidos post-WrestleMania, luego tomas un respiro y estás bien durante otros 12 meses.’ Creo que esos días se han ido. Creo que cada par de meses será simplemente la naturaleza de la bestia debido a la forma en que operan ahora.

«No estoy seguro de si puedo enfatizar esto lo suficiente. No puedo poner en palabras lo saludable que es para la industria porque mantiene una motivación inherente, no hay necesidad de ser paranoico, pero simplemente esa motivación general y la salud que pone a lo largo de toda la industria. Creo que eso es sumamente beneficioso. Hay un tipo aquí, localmente, que recién está comenzando su entrenamiento, y me dice, ‘Hey, hombre, quiero que lo que vea en el gimnasio me des algún consejo’, y le he dicho lo mismo dos o tres veces durante el último mes más o menos. ‘Oye, amigo, voy a ser muy honesto contigo. Sí, tienes que aprender lo básico, pero no te metas en este negocio a menos que realmente lo ames, porque es un negocio que te da una patada en los… que realmente tienes que amar para tener éxito, punto.

«Es tan cliché. Como cuando una puerta se cierra, otra se abre, Conrad, los dos lo hemos vivido una y otra vez. Es tan cierto. Pero tienes que caminar por esa puerta, amigos. Crea oportunidades. Tienes una oportunidad«.

