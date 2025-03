Aunque Vince McMahon no es una persona muy querida hoy en día, por las distintas acusaciones en su contra, se sigue hablando de él y de todo lo que hizo en el mundo de la lucha libre profesional.

Y es que, bien o mal, nadie puede negar que convirtió la WWF en un fenómeno global denominado WWE como lo es hoy en día. Recientemente, Jeff Jarrett habló acerca de cómo WWE empezó a crecer meteóricamente desde 1987, cuando Vince McMahon se hizo cargo de la empresa. Estas fueron sus interesantes palabras en su video podcast My World with Jeff Jarrett:

► Jeff Jarrett habló acerca de cómo Vince McMahon ayudó a que WWE creciera a lo grande en 1987 a expensas de los territorios:

«Y ahí es donde iba con esto—llamémoslo el Norte contra el Sur o WWE contra los demás en muchos aspectos. Porque estaba Bill Watts con la Universal Wrestling Federation, estaba la zona de Florida, estaba… demonios, incluso Montreal. Pero en fin, era cualquiera de Texas, y en cierto modo nos sumergimos en esa lucha por la supervivencia. Pero, en definitiva, todos los territorios del sur—Florida, las Carolinas, Tennessee, Alabama con los Fullers, David Woods de quien hablamos la semana pasada, Arkansas, Luisiana, Oklahoma—todo eso era el Norte contra el Sur.

«Bueno, avancemos hasta la llegada del Hulkster—quiero decir, hasta Hall y Nash junto con Hulk Hogan en la nWo. De repente, la verdadera historia se convirtió en la televisión. Ahí estaba la WWF invadiendo WCW, podías suspender la incredulidad. Por eso digo que esta guerra tuvo muchas repercusiones. Porque, una vez más, tres generaciones de fanáticos no desaparecieron de la noche a la mañana. Creo que Cornette es quien dice: ‘No se metieron en una cueva y desaparecieron. No, simplemente dejaron de ver.’ Esas personas seguían ahí, y creo que fue un caso de atrapar un rayo en una botella».



Sobre la visión de los pagos por evento en 1987 que otras empresas tenían:

«»Sabes, entre el ‘86 y el ‘90, la cantidad de veces que me senté en la oficina de lucha libre y solo escuché el lado de la conversación de mi padre en el teléfono… fueron horas y horas. Hubo un período en el que pensó que iba a adquirir un espacio en ESPN y, básicamente, la AWA. Él y Verne tuvieron muchas, muchas conversaciones, y sé que hubo banqueros involucrados tratando de concretarlo. Luego, obviamente, llegamos a la historia de Texas a finales de los ‘80. Pero no, hemos hablado de esto. SuperClash III—o SuperClash, como se llamara. Lawler vs. Von Erich en el ‘88, justo al año siguiente, fue su intento en ese sentido.

«Me estoy adelantando un poco, pero cuando lo veo en retrospectiva, pienso—mira, mi padre era un hombre orgulloso y con mucho ego, como todos los hombres, y especialmente los promotores. Probablemente no mostró todas sus cartas, ciertamente no a mí, y probablemente ni siquiera a Lawler. Pero al ver cómo se desarrollaba todo y saber que ‘Okay, SuperClash no funcionó como se esperaba’, creo que de muchas maneras, y lo recuerdo, una y otra vez, las conversaciones que tenía mi padre… Ahí es donde le doy crédito.

«Porque la visión de todo esto era que el roster de Vince, en su mayoría, estaba construido—no diré con luchadores que robó de los territorios, porque eso no sería correcto, pero entiendes a lo que me refiero. Hogan trabajó en estos territorios, Japón, Tennessee, con Verne. Savage también estuvo aquí, y este otro tipo trabajó allá. Incluso Warrior pasó por tres o cuatro territorio.

«Todos sus talentos adquirieron experiencia antes de llegar a él. Y mi padre estaba decidido a demostrar que podía desarrollar talento. Decía: ‘He hecho esto antes.’ Así que se apoyó mucho en esas conversaciones con Vince, a partir de, ¿qué sería? ¿‘88, ‘89, ‘90? En un contacto regular con él: ‘Vince, déjame desarrollar talento para ti. Déjame desarrollar talento para ti’.

«Más adelante, eso se convirtió en algo similar a un territorio de desarrollo. Pero sí, creo que mi padre se dio cuenta bastante rápido al observar la situación de Crockett. Y luego, con el fracaso de SuperClash, entendió que: ‘Esto no va a funcionar. No se puede… simplemente no se puede competir con ese tipo'».