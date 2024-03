Jeff Jarrett de Will Ospreay: «Estoy ilusionado»

Jeff Jarrett comparte sus pensamientos acerca de la nueva estrella de AEW, Will Ospreay. El veterano de las cuerdas que sigue haciendo de las suyas en la casa Élite tanto delante como detrás de cámaras alaba a su nuevo compañero de la misma manera que se muestra ilusionado por el futuro.

► Jeff Jarrett de Will Ospreay

«Dada la cantidad de talento de alto nivel que no estuvo en el espectáculo, la profundidad del roster es realmente sorprendente. Pero Will Ospreay es un talento especial, muy especial. Su nivel de atletismo lo lleva a otro nivel, y Takeshita, fantástico. Los hemos visto a ambos antes. Pero hubo algo en ese escenario y en esa etapa anoche, simplemente la energía del combate, desde el minuto 10 o 12, subió de nivel. Y hay algo sobre eso, cuando tienes una multitud, y dónde estaban ubicados en el espectáculo, la receta siempre está ahí para robar el show.

«Desde el medio del cartel hasta dos combates antes del evento principal, estás en esa vibra de robar escena, porque si tienes ese tipo de combate en el segundo o tercer lugar, hay suficiente tiempo en el espectáculo que, no quiero decir que lo olvides, pero el ritmo del show… vaya. Mis respetos para ambos chicos. Estoy emocionado de ver hacia dónde llevará su carrera Will este año. En mi opinión, en este momento tiene todas las cartas a su favor. Veremos qué pasa. Fue especial anoche», apunta Jarrett en My World with Jeff Jarrett.

¿Qué te parece la llegada de Will Ospreay a AEW? ¿Crees que tendrá tanto éxito como tuvo durante sus años en NJPW?