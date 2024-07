Jeff Jarrett ve posible revivir WCW en Netflix

Mucho se ha hablado de WCW en los últimos meses, sobre todo, gracias a la docuserie Who Killed WCW? En la más reciente edición de su video podcast My World with Jeff Jarrett, Jeff Jarrett habló acerca de la idea de que WWE pueda revivir WCW, ahora que tiene a Netflix como aliado y empezarán a emitir Raw desde enero de 2025.

Jarrett no habla de volver a emitir los shows de WCW, pues, claramente, ya estará la videoteca de WCW en Netflix. Jarrett declaró que le encantaría ver que WCW fuera una nueva marca de WWE, aunque dándole un buen enfoque creativo, peros abe que es bastante difícil que esta idea vaya a ver la luz.

► A Jeff Jarrett no le parece tan alocada la opción de que WWE reviva WCW en Netflix

«¿Revivir WCW en Netflix? Por mucho que me gustaría y desearía, y podría emocionarme con la idea de WCW en Netflix, la realidad es que han pasado 23 años desde que la marca estuvo en televisión. El nWo todavía vende una gran cantidad de mercancía, pero WCW, hasta donde yo sé, no ha vendido mucho. Un par de camisetas retro aquí y allá, algo por el estilo.

No veo un valor tremendo allí, pero dicho esto, posees la propiedad intelectual, posees la biblioteca, y tienes la capacidad de tener múltiples conexiones, ya sean parientes reales o lo que sea, y tienes una conexión histórica que realmente existe. Hay un período de 83 semanas, tienes todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿podría funcionar?

Con un esfuerzo enfocado, creo que podrías lograrlo, pero no creo que necesites descansar en los laureles de la WCW que conocimos en los 90. Tendría que ser establecida, contar historias y un enfoque real, y no estoy seguro de que lo harían. Pero la respuesta corta es sí, podría hacerse. Creo que podría ser increíblemente exitoso si sucediera».